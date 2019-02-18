Застрявшие на Гаити канадские туристы вернулись домой

Около 140 граждан Канады в воскресенье благополучно покинули Гаити и вернулись на родину.

Напомним, отдыхавшие на острове туристы, а также миссионеры благотворительной организации не смогли добраться до международного аэропорта в Порт-о-Пренсе из-за антиправительственных выступлений. Протестующие просто перекрыли дороги, ведущие к воздушной гавани. Канадцев доставили в аэропорт на вертолетах.

Протесты начались 7 февраля. В ходе столкновений погибли семь человек. Президент Гаити Жовенель Моиз заявил, что не уйдет в отставку из-за беспорядков. Политик призвал оппонентов к диалогу для поиска выхода из кризиса.