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Александр Друзь отправляется в США

ТВ и сериалы
    19.02.2019, 12:42
Текст:   Олег Усков
Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости
Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости

Магистр-знаток Александр Друзь, после скандала с предполагаемым подкупом на телеигре "Кто хочет стать миллионером?" "забаненный" на Первом канале, собрался в США.

Фото: Антон Белицкий/ РИА Новости
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Об этом сообщила на своей Facebook-странице Инна Друзь, дочь обладателя "Хрустальной Совы".

Уточнено, что на этой неделе, 24 февраля, знаток проведет в Калифорнии презентацию своей детской книги "Эня, Томас и другие".

При этом Инна пояснила в комментариях к посту, что разразившийся скандал никак не повлияет на мероприятие - всё по графику: "Ничего особенного не происходит, клеветники и завистники были всегда", - считает Инна Друзь.

"А кто им поверит - дурак", - поддержали подписчики. Выражая поддержку Друзям и заверяя, что появление "такой книжки - это здорово". А клеветникам - позор.

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