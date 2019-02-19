Александр Друзь отправляется в США

Магистр-знаток Александр Друзь, после скандала с предполагаемым подкупом на телеигре "Кто хочет стать миллионером?" "забаненный" на Первом канале, собрался в США.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице Инна Друзь, дочь обладателя "Хрустальной Совы".

Уточнено, что на этой неделе, 24 февраля, знаток проведет в Калифорнии презентацию своей детской книги "Эня, Томас и другие".

При этом Инна пояснила в комментариях к посту, что разразившийся скандал никак не повлияет на мероприятие - всё по графику: "Ничего особенного не происходит, клеветники и завистники были всегда", - считает Инна Друзь.

"А кто им поверит - дурак", - поддержали подписчики. Выражая поддержку Друзям и заверяя, что появление "такой книжки - это здорово". А клеветникам - позор.