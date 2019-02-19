Александрова и Звонарева вышли в 1/4 финала турнира в Венгрии

Российские теннисистки Екатерина Александрова и бывшая вторая ракетка мира Вера Звонарева пробились в четвертьфинал турнира в Будапеште в парном разряде.

На старте соревнований наши девушки одолели в упорной борьбе представительниц Чехии Барбору Штефкову и Маркету Вондроушову - 7:5, 2:6, 12:10. Продолжительность матча составила 1 час 28 минут.

За выход в полуфинал Александрова и Звонарева поспорят с победительницами встречи Кирстен Флипкенс (Бельгия) / Юханна Ларссон (Швеция) - Наоми Броэди (Великобритания) / Сторм Сэндерс (Австралия).

Тем временем в четвертьфинал турнира в ОАЭ в парном разряде вышла россиянка Екатерина Макарова. В Дубае она выступает вместе с чешкой Люцией Градецкой. Их соперницы по матчу второго раунда - Онс Жабер (Тунис) и Элисон Риске (США) - снялись с соревнований.