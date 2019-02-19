Бои на световых мечах признаны видом спорта во Франции

По решению Французской федерации фехтования (FFE) теперь наряду со шпагой, саблей и рапирой в арсенал профессиональных фехтовальщиков будет входить и такое экзотическое оружие как световой меч. Федерация официально признала новым видом спорта поединки с использованием этого знаменитого оружия ситхов и джедаев из космической саги "Звездные войны".

Конечно, речь идет не о настоящих световых мечах, которыми герои фильма могли буквально разрубить противника пополам, а об их поликарбонатовых копиях, оснащенных цветными лампочками и издающих характерный рев благодаря встроенным звуковым чипам. Поединки на световых мечах, по мнению адептов легендарного фильма, не менее энергозатратны, чем обычные фехтовальные бои: они так же требуют гибкости, скорости, силы и выносливости. Поэтому у Французской федерации фехтования были все основания подарить одной из главных визитных карточек фильма "Звездные войны" официальный статус нового вида спорта.

Однако, как рассказал журналистам генеральный секретарь федерации Серж Обаилли, такой ход можно назвать не столько инновационным, сколько вынужденным. "Смотря на молодых людей, я бы сказал, что это вопрос общественного здоровья. Современная молодежь совсем не занимается спортом и тренируется исключительно "большими пальцами". Убедить их встать с дивана и начать заниматься спортом становится все труднее. Поэтому мы пытаемся установиться связь между нашим спортом (фехтованием - прим. "РГ") и современными технологиями, чтобы молодежь чувствовала себя более естественно" - заявил Обаилли.

Сегодня Федерация активно работает над подготовкой специальных инструкторов для обучения искусству боя на световых мечах. Руководство также составило перечень особых правил: например, каждый поединок длится не более трех минут и проходит в специально очерченном круге, за пределы которого выходить запрещено. Каждый удар в голову или по телу приносят участнику пять баллов; удар по рукам или ногами - три балла; по кисти - один балл. Побеждает тот, кто первым наберет 15 очков, либо тот, чье количество баллов будет наибольшим по окончании трех минут. Бои для максимальной правдоподобности решено проводить в слабо освещенном помещении, однако над этим еще предстоит поработать, чтобы сделать поединки максимально безвредными для глаз.

И тем не менее, несмотря на то, что во Франции количество желающих познать искусство поединка на световых мечах с каждым днем растет, эксперты сомневаются, что у этого новорожденного вида спорта есть хоть малейший шанс быть представленным на летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году.