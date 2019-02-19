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19.02.2019 14:35
Рубрика: В мире

Бои на световых мечах признаны видом спорта во Франции

Текст: Диана Ковалева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По решению Французской федерации фехтования (FFE) теперь наряду со шпагой, саблей и рапирой в арсенал профессиональных фехтовальщиков будет входить и такое экзотическое оружие как световой меч. Федерация официально признала новым видом спорта поединки с использованием этого знаменитого оружия ситхов и джедаев из космической саги "Звездные войны".

Конечно, речь идет не о настоящих световых мечах, которыми герои фильма могли буквально разрубить противника пополам, а об их поликарбонатовых копиях, оснащенных цветными лампочками и издающих характерный рев благодаря встроенным звуковым чипам. Поединки на световых мечах, по мнению адептов легендарного фильма, не менее энергозатратны, чем обычные фехтовальные бои: они так же требуют гибкости, скорости, силы и выносливости. Поэтому у Французской федерации фехтования были все основания подарить одной из главных визитных карточек фильма "Звездные войны" официальный статус нового вида спорта.

Фото: photoxpress
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Однако, как рассказал журналистам генеральный секретарь федерации Серж Обаилли, такой ход можно назвать не столько инновационным, сколько вынужденным. "Смотря на молодых людей, я бы сказал, что это вопрос общественного здоровья. Современная молодежь совсем не занимается спортом и тренируется исключительно "большими пальцами". Убедить их встать с дивана и начать заниматься спортом становится все труднее. Поэтому мы пытаемся установиться связь между нашим спортом (фехтованием - прим. "РГ") и современными технологиями, чтобы молодежь чувствовала себя более естественно" - заявил Обаилли.

Сегодня Федерация активно работает над подготовкой специальных инструкторов для обучения искусству боя на световых мечах. Руководство также составило перечень особых правил: например, каждый поединок длится не более трех минут и проходит в специально очерченном круге, за пределы которого выходить запрещено. Каждый удар в голову или по телу приносят участнику пять баллов; удар по рукам или ногами - три балла; по кисти - один балл. Побеждает тот, кто первым наберет 15 очков, либо тот, чье количество баллов будет наибольшим по окончании трех минут. Бои для максимальной правдоподобности решено проводить в слабо освещенном помещении, однако над этим еще предстоит поработать, чтобы сделать поединки максимально безвредными для глаз.

И тем не менее, несмотря на то, что во Франции количество желающих познать искусство поединка на световых мечах с каждым днем растет, эксперты сомневаются, что у этого новорожденного вида спорта есть хоть малейший шанс быть представленным на летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

В мире Европа Франция
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