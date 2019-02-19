Бой Харитонова попал в историю смешанных единоборств

Поединок между россиянином Сергеем Харитоновым и американцем Мэттом Митрионом на турнире Bellator 215 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) вошел в историю смешанных единоборств (ММА).

Специалисты рассмотрели бои, проходившие в различных соревнованиях и пришли к выводу, что 15-секундное противостояние между Харитоновым и Митрионом входит в тройку самых коротких поединков.

В начале боя американец ударил Сергея ногой в пах, после чего россиянин не смог продолжить схватку. Харитонов не сумел самостоятельно подняться и покинул октагон только при помощи медицинского персонала. Затем он был госпитализирован, а Митриону пришлось извиняться перед оппонентом.

Поединок между спортсменами был признан несостоявшимся. Что касается статистики, то на счету Харитонова 28 побед и шесть поражений. Митрион праздновал успех в 14 поединках и шесть раз проигрывал.