Более 70 процентов банков оказались не готовы к кибератакам

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, пришла к выводу, что 74% банков оказались не готовы к вмешательству хакеров. Еще у 29% были обнаружены активные заражения вредоносными программами.

Мошеннические схемы следующие: через заранее открытые "под обнал" банковские карты, счета юридических фирм-однодневок, платежные системы, банкоматы и сим-карты. При этом скорость хищения средств в России выросла в несколько раз: если три года назад вывод суммы в 200 млн рублей занимал около 25-30 часов, то в 2018 году такая же сумма была обналичена менее чем за 15 минут.

Эксперты пришли к выводу, что мешает быстро отражать хакерские атаки несогласованность в работе внутренних подразделений компаний, недостаточная техническая подготовка персонала банков. Навыки по поиску следов заражения и несанкционированной активности в сети отсутствуют или недостаточны у персонала 70% организаций. Более 60% пострадавших банков не способны в сжатые сроки провести централизованную единоразовую смену всех паролей, что позволяет хакерам атаковать новые цели изнутри взломанной инфраструктуры банка.