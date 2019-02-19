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19.02.2019 16:47
Рубрика: Культура

Букмекеры повысили шансы Сергея Лазарева на победу в "Евровидении"

Текст: Александр Алексеев
Уже 26 стран из 42-х объявили имена своих конкурсантов. Среди участников оказались 23 сольных артиста, один дуэт и две группы.

Причем, Польша, что не типично для "Евровидения", командирует в Тель-Авив фольклорный коллектив. Впрочем, это решение может оказаться и очень мудрым - ведь заняли же в 2012 году наши "Бурановские бабушки" почетное 2-е место! Да и организаторы конкурса, и иностранные болельщики не раз рассказывали обозревателю "РГ", что им интересней слышать и видеть на "Евровидении" именно тех артистов, которые могут похвастаться своей самоидентификацией, поют на родном языке (а не на общепринятом в поп-музыке английском, выделяясь из общих стандартов) и несут притягательные черты культуры своих стран...

Впрочем, у букмеркеров Европы по-прежнему на первом месте наш Сергей Лазарев, который будет петь как раз на английском. По их мнению, его шансы на победу за две недели даже увеличились - с 10 до 13 процентов!

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Киркоров раскрыл детали выступления Лазарева на "Евровидении-2019"

При этом свою конкурсную песню Лазарев до сих пор так и не показал. Когда же это, наконец, произойдет?

- Наш артист представит номер для "Евровидения" в начале марта, и уж точно - до 10-го числа. А может быть, это произойдет и в международный женский день, - рассказали обозревателю "РГ" сегодня в телерадиокомпании ВГТРК, являющейся официальным российским вещателем конкурса-2019.

В целом, лидеры "Евровидения", по мнению букмекеров, те же, что и две недели назад.

На втором месте после России идет Швеция, даже не объявившая пока своего конкурсанта - 9 процентов (еще недавно было - 8).

На третьем - Италия, которую будет представлять победитель недавнего фестиваля в Сан-Ремо романтичный певец Махмуд - 7 процентов.

Как оценивают букмекеры шансы наших ближайших соседей? У Украины они - 3 процента (и 14-е место у букмекеров), у Беларуси - 1 процент (и пока 35-е). А у Армении, по их мнению, и вовсе, меньше одного процента...

Но все может измениться после того, как конкурсанты отправятся в промо-туры по Европе, чтобы загодя снискать симпатии телезрителей, которые могут им пригодиться при голосовании в полуфиналах и финале "Евровидения".

Напомним

"Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве (Израиль). 14 и 16  мая - полуфиналы (Сергей Лазарев стартует во втором). Финал - 18 мая.

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение"-2019 Музыка с Александром Алексеевым
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