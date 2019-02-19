ЦБ: Банки сообщили о семикратном росте покушений на счета юрлиц

Свыше 6,1 тысячи попыток похитить деньги со счетов юрлиц с использованием систем дистанционного банковского обслуживания совершено в 2018 году. Общая сумма несанкционированных операций, как остановленных и возвращенных владельцу, так и не остановленных, составила 1,47 миллиарда рублей.

Об этом говорится в "Обзоре несанкционированных переводов денежных средств за 2018 год", подготовленном Центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России. Его представил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на Уральском форуме "Информационная безопасность финансовой сферы".

Итоговая сумма ущерба юрлицам значительно менее 1,47 миллиарда. За первое полугодие на остановленные операции пришлось 63% от общего объема несанкционированных операций (во втором полугодии банки не отчитывались об этом). В 2017 году банки сообщили о 841 попытке вывести деньги юрлиц на 1,57 млрд рублей, из них на долю остановленных пришлось не менее половины.

До середины 2018 года количество несанкционированных операций по счетам юрлиц держалось на уровне около 200 в квартал, однако во II и III кварталах 2018 года выросло до 838 и 4870 соответственно. На фоне некоторого снижения ущерба Банк России объясняет это техническими причинами - изменением отчетности, в результате которой банки стали сообщать не только о серьезных инцидентах, но и о менее значительных атаках.