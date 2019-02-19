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19.02.2019 13:00
Рубрика: Экономика

ЦБ: Объем хищений с банковских карт вырос почти в полтора раза

Текст: Игорь Зубков
Объем несанкционированных операций с использованием карт российских банков в 2018 году вырос на 44%, до 1,38 миллиарда рублей, количество таких операций возросло на 31% - преступникам 417 тысяч раз удавалось различными способами получать средства граждан.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом говорится в докладе Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России. Его представил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин на Уральском форуме "Информационная безопасность финансовой сферы".

Как и прежде, в подавляющем большинстве случаев потери денег с карт являлись следствием мошеннических рассылок и особенно звонков: люди сами, будучи обманутыми, отдавали злоумышленникам реквизиты карт или прямо переводили им деньги.

Фото: Cosmin4000/iStock
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"Основная наша озабоченность - это социальная инженерия, а не технические атаки и распространение вредоносного программного обеспечения - с ними мы понимаем, как бороться", - сказал первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев. Отчасти решить проблему должно предоставление ЦБ права досудебной блокировки сайтов, которые являются источниками вредоносных рассылок, а также сайтов финансовых пирамид и организаций, оказывающих финансовые услуги без лицензии (законопроект об этом принят в первом чтении).

Компрометация карт в банкоматах, платежных терминалах и торговых точках на территории России практически сошла на нет, однако злоумышленникам удавалось таким путем похищать деньги с карт российских банков в других странах, где эта проблема еще не решена. Объем несанкционированных операций в организациях торговли и банкоматах за 2018 год составил 307 миллионов рублей, или 22% ущерба с использование платежных карт.

В 2017 году Банк России, напротив, фиксировал сокращение потерь граждан от кибермошенников (на 10,6%, до 961 млн рублей). Перелом тренда Сычев объясняет улучшением качества отчетности: с середины прошлого года банки обязаны предоставлять ее, тогда как ранее обмен данными о киберинцидентах был добровольным. При этом для ускорения обмена и повышения качества информации Банк России в 2018 году запустил автоматизированную систему обработки инцидентов (АСОИ ФинЦЕРТ), а с конца сентября развернул на ее основе базу данных "Фид-Антифрод" о случаях и попытках переводов без согласия клиента.

Как следует из данных Банка России, объем несанкционированных операций существенно вырос во II квартале (401 млн рублей) и достиг примерно того же уровня в IV квартале (397 млн), несмотря на вступление в сентябре в силу закона об остановке подозрительных транзакций.

Статистика по хищениям объясняется и бурным ростом (более чем на треть) количества операций с использованием платежных карт (32 млрд в 2018 году). В итоге в общем объеме переводов денежных средств по картам доля несанкционированных транзакций повысилась незначительно (с 0,0016% до 0,0018%), оставшись далеко от планки, установленной Банком России в качестве своего KPI - 0,005% (5 копеек на 1000 рублей переводов), отметил Скобелкин.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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При этом основную часть похищенных средств банки возмещают клиентам в рамках исполнения статьи 9 закона "О национальной платежной системе" (возмещение обязательно, если клиент сообщил о хищении не позднее следующего дня и сам не передавал злоумышленникам реквизиты карты). Ранее в интервью "РГ" Скобелкин рассказал, что в III квартале 2018 года (это первый период, за который собраны такие данные) банки возместили клиентам 230 миллионов рублей. Это около 75% похищенных средств, сказал Скобелкин (показатель учитывает также хищения, сделанные до III квартала, поскольку сроки рассмотрения претензий могут затягиваться).

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