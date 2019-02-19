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Чемпион UFC провел фаталити из Mortal Kombat в реальной жизни

19.02.2019,  
13:35
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Mortal Kombat/YouTube Фото: Mortal Kombat/YouTube
Фото: Mortal Kombat/YouTube

В рамках продвижения игры Mortal Kombat, являющейся уже одиннадцатой по счету в, пожалуй, самой известной и популярной серии файтингов, на официальном YouTube-канале проекта стартовал цикл программ The Science of Mortal Kombat.

По своей сути и задумке она очень схожа со знаменитым шоу "Разрушители легенд". Ведущие задались вопросом, можно ли воплотить в жизнь фаталити бойцов из ростера новой части "Смертельной битвы".

В первом выпуске решено было выяснить, реально ли одним ударом кулака разбить замороженный человеческий череп, как это продемонстрировано в геймплейном трейлере в исполнении персонажа Саб-Зиро.

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Слово "science" не просто так фигурирует в названии видеоролика, потому что для поиска ответа был применен действительно научный подход. Из баллистического желатина, имитирующего человеческие ткани, был специально изготовлен анатомический муляж человеческой головы, который для заморозки поместили в жидкий азот.

Финальную "испытательную" часть доверили провести действующему чемпиону UFC в тяжелом весе Дэниелу Кормье, который в отличие от Саб-Зиро, все же использовал перчатки.

Удалось ли ему провести смертельный прием? Выяснить это можно, посмотрев видео.

Mortal Kombat 11 выйдет на всех актуальных игровых платформах, включая PC, 23 апреля 2019 года.

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