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19.02.2019 09:23
Рубрика: Власть

Россияне стали чаще менять имена

Текст: Владислав Куликов
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Официальная статистика Министерства юстиции России зафиксировала факт: жители нашей страны стали чаще менять имена, причем рост идет уже несколько лет подряд.

В прошлом году граждане 87,5 тысячи раз обратились в ЗАГСы, чтобы сменить инициалы. Тогда как в 2017 сменили имя 85,8 тысячи человек.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Возможно, рост покажется небольшим, но цифры растут уже несколько лет. В 2016 году новые имена подучили 82,9 тысячи человек, в 2015 - 81,2 тысячи.

Напомним, что для смены имени достаточно просто желания совершеннолетнего человека. Есть только определенные ограничения: ЗАГС вправе отказать, если человек хочет взять себе или дать ребенку какое-то слишком экзотическое имя, например, цифровой код.

При этом смена имени не поможет гражданину затеряться в толпе, когда он нужен государству. Военкомат получает данные о смене имени военнобязанных, так что спрятаться от военкома под чужой фамилией не получится. А судебные приставы найдут должника, сменившего имя, такие случаи на практике происходят регулярно.

Осенью прошлого года начал действовать единый электронный реестр ЗАГС, так что ключевые факты биографии граждан (рождение-свадьба-смена имени и т.п) зафиксированы в одном месте.

Власть Право Личные документы Правительство Минюст
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