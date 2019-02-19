Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике увеличилось до 131

Число погибших в результате взрыва на трубопроводе мексиканской государственной нефтяной компании Pemex в штате Идальго возросло до 131 человека. Ранее сообщалось о 128 погибших.

По данным на понедельник, в больницах все еще остаются 14 человек с ожогами 80% тела, их состояние оценивается как тяжелое, сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание Universal.

Напомним, мощный взрыв и пожар произошли на трубопроводе 18 января вечером. ЧП случилось в тот момент, когда возле трубы с топливом собрались сотни людей, которые воровали бензин. Специалисты компании Pemex уже официально заявили, что причиной взрыва стала незаконная врезка.