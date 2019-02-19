Детские комнаты в ТЦ станут безопаснее

Игровым комнатам в торговых центрах по всей стране нужны для работы единые правила. К такому выводу пришли столичные депутаты, которые в среду обсудят на заседании Мосгордумы проект такой законодательной инициативы.

"Пока работа игровых комнат в ТЦ не регламентирована на федеральном уровне, - объяснила глава комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко. - Поэтому одни предприниматели нанимают на работу профессионалов с высшим педагогическим образованием, а другие - случайных людей". Более того, сейчас с сотрудника игровой комнаты никто не требует даже медкнижки. А значит, нет гарантий, что ребенок не подхватит во время игры какую-то инфекцию. Теоретически в аниматоры могут попасть даже ранее судимые, в том числе и педофилы. Поэтому в Мосгордуме и разработали ряд изменений в федеральные законы "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" и "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Сейчас с сотрудника игровой комнаты никто не требует даже медицинской книжки

Депутаты предлагают установить ряд требований не только к работникам игровых комнат, но и к родителям, оставляющим детей на время шопинга. В аниматоры они предлагают брать только тех, у кого есть медкнижка и нет судимостей за преступления против личности и государства. А родителей, оставляющих малыша, хотят обязать оставлять на время отсутствия свой номер телефона. Удивительно, но многие мамы и папы так торопятся за покупками, что не считают нужным даже сообщить координаты ("А зачем?", "Я заплатил", "Я и так скоро приду"). Взрослые также должны расписаться в том, что у ребенка нет инфекционных заболеваний. "Мы должны защитить бизнес от возможных претензий", - уверена депутат Святенко.

Инициативу парламентариев во вторник обсудили на комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам. Правоведы дали положительные заключения, поэтому документ будет рассмотрен сегодня на заседании столичного парламента. Если законопроект одобрит большинство депутатов, его внесут в Госдуму.

Отмечу, что в Москве игровые комнаты есть практически в каждом крупном ТЦ. В одних детей можно оставлять с аниматорами, в других хотя бы один из родителей обязан сам присматривать за малышом. От родителей также требуется письменное согласие со всеми правилами. Причем в ряде случаев документ заполняется в электронной форме: на смартфон приходит SMS с кодом подтверждения, и вы просто сообщаете его администраторам.