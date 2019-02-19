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Рубрика: Происшествия

Обувь по дешевке

Задержаны сотрудники таможни
Текст: Владимир Богданов
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(7795)
В служебных помещениях Федеральной таможенной службы сотрудники Следственного комитета, совместно с оперативниками подразделений службы экономической безопасности ФСБ и брянскими чекистами, провели обыски по уголовным делам о взятке. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Лариса Марковец.

- Обыски прошли в кабинетах начальника отдела организации дознания Управления таможенных расследований и дознания ФТС и его заместителя в рамках уголовного дела о получении взятки в 140 тысяч долларов. В деле также фигурируют двое москвичей и глава фирмы из Брянска, против которого уже возбуждено уголовное дело за дачу взятки. В отношении начальника отдела дознания ФТС возбуждено уголовное дело, по которому ему грозит до 10 лет тюрьмы, - рассказала Марковец.

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По ее информации, эта история началась 8 февраля 2017 года. Тогда таможенный представитель одной фирмы подал на Александровский таможенный пост Брянской таможни липовую декларацию на обувь. Таможенники быстро разобрались, что таможенные платежи были занижены и изъяли груз. Чтобы избежать конфискации товара и возбуждения уголовного дела за неуплату платежей, владелец компании передал высокопоставленному таможеннику взятку.

Напомним, в конце ноября прошлого года за взятку свыше 11 миллионов рублей был арестован заместитель начальника таможни Московской области. Уже в феврале этого года по подозрению в получении взятки в размере 340 тысяч рублей был задержан глава отдела по борьбе с экономическими преступлениями Центральной оперативной таможни Денис Афонин.

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