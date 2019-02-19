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19.02.2019 17:43
Рубрика: Власть

"Единая Россия" согласилась уменьшить муниципальный фильтр

Текст: Айсель Герейханова

"Единая Россия" выступила за снижение муниципального фильтра. По мнению партии, количество подписей муниципальных депутатов, которое потребуются кандидатам в губернаторы, может быть снижено в два раза - до 5%, а количество подписей глав районов и городских округов - до 7%.

С таким заявлением выступила первый замсекретаря генсовета ЕР, депутат ГД Ольга Баталина.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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"Единая Россия" согласилась с позицией других фракций о необходимости уменьшения "муниципального фильтра", - сказала она. По ее словам, к такому решению партия пришла по итогам заседания рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента РФ.

Такая мера сохраняет устойчивость и прозрачность существующей системы отбора кандидатов и одновременно будет содействовать развитию политической конкуренции, заявила Баталина.

Напомним, что сейчас все кандидаты на губернаторских выборах должны проходить через муниципальный фильтр, собирая от 5% до 10% подписей. Конкретный показатель определяется региональным законодательством.

"Единая Россия" также поддержала предложение ЦИК исключить по аналогии с выборами президента требования о предварительной подаче сведений о наблюдателях (сейчас это нужно делать за три дня "РГ").

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"
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