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19.02.2019 17:22
Рубрика: Общество

Эксперимент помог пациентам избавиться от стареющих клеток

Текст: Лариса Ионова
Фото: Mit technology review Фото: Mit technology review
Фото: Mit technology review

Ученые разработали новое поколение лекарственных препаратов, способные убивать стареющие клетки, и получили первые результаты испытаний этих препаратов на группе добровольцев.

Фото: depositphotos.com
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В эксперименте, проводимом с 2016 года в университете Уэйк-Форест совместно с клиникой в Техасе, участвовали 14 пожилых пациентов с заболеваниями легких. В течение трех лет они дважды в день принимали лекарства, очищающие организм от старых токсичных клеток - лейкозный препарат дазатиниб и добавку кверцетин. Все 14 пациентов страдали от смертельного, трудно поддающегося лечению состояния легких, называемого идиопатическим легочным фиброзом, поэтому морально были готовы участвовать в эксперименте. При идиопатическом фиброзе в легких накапливаются стареющие клетки.

В предыдущих опытах на мышах было установлено, что комбинация дазатиниба и кверцетина, который является растительным пигментом, устраняет такие клетки и продлевает время, когда животные остаются здоровыми (хотя это не заставляет их жить дольше).

Фото: Пресс-служба ДВФУ
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Врачи констатировали, что после приема таблеток состояние больных действительно улучшилось: они смогли ходить немного дальше, чем до лечения, за то же время. Улучшились и некоторые другие показатели.

Исследователи считают, что в принципе эта стратегия может быть использована и для здоровых людей, чтобы, подчищая старые клетки, приостановить процессы старения. Профессор клиники Майо Джеймс Киркленд настроен оптимистично: "Результаты эксперимента дают нам зеленый свет, чтобы перейти к более крупным испытаниям".

Но профессор Института исследований старения Бака в Новато (Калифорния) Джудит Камписи предостерегает от слишком поспешных выводов. С большой долей уверенности можно утверждать лишь, что пациенты не страдали серьезными побочными эффектами от лекарств.

Фото: Reuters
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Идея того, что старение можно отложить или смягчить его последствия, используя медикаментозное лечение, особенно привлекает коммерческую фармацевтику. Американские компании разрабатывают сейчас два сенолитических препарата, один из которых, для лечения остеоартроза, находится в стадии клинических испытаний. Эти препараты также нацелены на стареющие клетки, которые исчерпали свою способность к делению, но остаются способными выделять химические сигналы.

"Считается, что эти клетки и вещества, которые они производят, участвуют в процессе старения", - говорит глава Института долголетия и старения Николас Музи. - Идея заключается в том, что удаление этих клеток может быть полезно для предотвращения возрастных заболеваний".

Однако нужно учитывать, что не все в старческих клетках плохо. Можно уменьшить бремя стареющих клеток, но оно не должно идти к нулю. Сейчас начато испытание еще 15 пациентов, имеющих проблему с легкими, а также 20 пациентов с хронической болезнью почек. Если удастся выявить эффективность препарата и избежать нежелательных побочных эффектов, в дальнейших исследованиях будут привлекаться люди с менее опасными для жизни болезнями.

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