ФАС объяснила, почему цены на продукты должны расти

Если цены на продукты не растут, то это может быть причиной картельного сговора.

Такую точку зрения в интервью агентству РИА Новости высказал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов.

К тому же производители должны получать адекватную прибыль, чтобы развивать свое производство. Соответственно, на рынке будут появляться новые продукты.

"Корректировки цен, когда они сначала снижаются, а потом отскакивают вверх, - это нормальное явление для рыночной экономики", - отметил Цыганов.

По его мнению, резкое подорожание в прошлом году мяса птицы и яиц - это следствие развития этого сектора в середине нынешнего десятилетия. В 2017 и 2018 годах цены на эти продукты снижались. Но потом пошли в рост. "Компании должны отдавать долги, кредиты, которые они взяли на развитие производства", - отмечает замглавы ФАС. А себе никто не работает.