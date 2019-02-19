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19.02.2019 14:53
Рубрика: Экономика

Фермеры стремительно теряют квалификацию

Текст: Александр Гавриленко
Российские фермеры считают необходимым пересмотреть систему государственной поддержки в АПК, а также разработать стратегию социально-экономического развития сельских территорий на ближайшие полвека. Об этом они заявили на XXX Всероссийском съезде Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств (АККОР) России, который открылся в Москве.
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

- Мы считаем нынешнее распределение господдержки несправедливым. Есть явный перекос в сторону крупных холдингов. А многие фермеры помощью от государства вообще не пользуются. Так называемые погектарные субсидии, которые и так в несколько раз ниже европейских, в последние годы получало 10-15 процентов хозяйств в регионах, субсидии на молоко - всего один процент, - говорит глава АККОР Владимир Плотников. - Льготные кредиты также труднодоступны. Только 3,3 процента сельхозкооперативов и микропредприятий получили их в прошлом году.

За десять лет число работающих фермеров и малых сельхозорганизаций в стране сократилось на 37 тысяч, или примерно на 20 процентов, посетовали участники съезда. А ведь фермеры сегодня обрабатывают 30 процентов всей российской пашни и являются сегодня главными "сохранителями" села. Как отметил один из участников, агрохолдинги благоустройством сел и деревень практически не занимаются. В итоге все больше селян уезжают в города в поисках лучшей жизни.

Фото: Владимир Смирнов
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Фермеры представили целый ряд предложений по изменению законодательства в сфере АПК. Одно из самых ключевых - восстановление системы консультационной поддержки аграриев. Она была и в дореволюционной России, и во времена СССР. Но сейчас эффективной всероссийской системы консультирования не существует. Всероссийская сельхозперепись показала, что фермеры быстро теряют квалификацию. Сегодня всего 15 процентов из них имеют высшее профильное образование.

А ростовские фермеры предложили вернуть в агробизнес систему планирования. Конечно, речь не идет о возрождении жесткого советского госплана, говорит автор проекта, президент донского АККОР Александр Родин. Скорее, это симбиоз достижений плановой советской экономики и современного западного опыта.

- В США, например, агропроизводство фактически контролируется властями. Эксперты правительства в постоянном режиме анализируют рынки и каждый год дают "рекомендации" американскими фермерам относительно того, какими культурами заниматься, чтобы получить наибольшую рентабельность, - рассказал эксперт. - В итоге они почти всегда выжимают максимум доходов. Я считаю, нам не зазорно перенимать такой опыт.

Как сообщили в АККОР, все фермерские предложения со съезда будут тщательно проанализированы и объединены в общую программу. Затем готовый документ будет внесен в Госдуму и, вероятно, будет рассмотрен уже в весеннюю сессию. АККОР также направит принятый вариант в правительство РФ.

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