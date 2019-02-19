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19.02.2019 19:07
Рубрика: Экономика

Метр с размахом

Где стали брать больше денег на покупку квартир
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(7795)
Самое большое количество кредитов берут жители Москвы и Подмосковья. А меньше всего покупка квартиры на заемные средства интересует жителей Ингушетии.
Снижение ставок позволило людям вести себя смелее на рынке недвижимости. Фото: Sundaemorning/ iStock Снижение ставок позволило людям вести себя смелее на рынке недвижимости. Фото: Sundaemorning/ iStock
Снижение ставок позволило людям вести себя смелее на рынке недвижимости. Фото: Sundaemorning/ iStock

В столице за прошлый год было выдано 88 тысяч ипотечных кредитов. А в Ингушетии в 452 раза меньше - всего 195 кредитов, свидетельствует исследование FinExpertiza (есть в "Российской газете").

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Также в число лидеров по количеству выдачи кредитов вошли Санкт-Петербург, Татарстан и Башкортостан. Среди аутсайдеров по числу кредитов числятся Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Чеченская Республика. Кстати, среди регионов с наименьшим интересом к ипотечному кредитованию много территорий, в которых люди предпочитают жить в частных домах, поэтому покупка квартиры их просто не интересует.

Всего в 2018 году количество выданных кредитов увеличилось на 35 процентов (с 1,08 до 1,47 миллиона). А общий объем выданных ипотечных займов вырос на 49 процентов, достигнув отметки в 3,012 триллиона рублей против 2,021 триллиона годом ранее. Самые большие кредиты вполне предсказуемо берут в Москве и Московской области - 4,4 миллиона рублей и 3,1 миллиона рублей соответственно.

Меньше всего денег на решение жилищного вопроса требуется жителям Республики Алтай (1,4 миллиона рублей), Челябинской области (1,4 миллиона рублей) и Алтайского края (1,4 миллиона рублей).

Фото: Аркадий Колыбалов
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При этом снижение ставок позволило многим заемщикам оформить кредит большего размера. Так жители Ингушетии стали брать суммы на 34,63 процента больше, Дагестана - на 15,54 процента, Ивановской области - на 14,36 процента.

Надо отметить, что в регионах с самыми большими объемами и суммами ипотечных кредитов размер займов рос не так сильно: в Москве на 7,68 процента, в Московской области на 9,35 процента. Хотя увеличение сумм кредитов наблюдалось и тут. А вот регионов, в которых размер кредита снизился, в стране вообще нет.

Эксперты не раз отмечали, что снижение ставок позволило людям вести себя смелее на рынке недвижимости: покупать квартиры просторнее или дороже, в более престижных районах, с лучшей транспортной доступностью. В среднем снижение ставки на один процент делает ежемесячный платеж на тысячу рублей "легче". Эту выгоду заемщики и трансформируют в дополнительный комфорт или площадь.

Самая низкая ставка по ипотеке - в Ненецком автономном округе, 6,82 процента. За год она упала на 3,61 процента

По динамике жилищного кредитования лидерами стали Республика Крым и Севастополь. Количество ипотечных займов в Крыму выросло более чем в два раза, а объем выданных средств увеличился на рекордные 134 процента. Хорошую динамику показал и ипотечный рынок Севастополя, где количество выданных кредитов выросло на 92 процента, а объем на 113 процентов.

Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС
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"Тот факт, что самая высокая динамика роста ипотечного рынка в минувшем году была отмечена в Крыму и Севастополе, заслуживает внимания еще и потому, что ставки по кредитам здесь самые высокие в стране - в среднем 10,3 процента", - отмечает президент сети FinExpertiza Нина Козлова. Главная причина быстрого роста ипотеки в этих регионах - низкий базовый уровень объемов ипотечного кредитования. Но есть и другие причины, говорит эксперт: "Драйверами роста рынка ипотеки также стали последовательно выстраиваемые взаимоотношения между застройщиками, покупателями и банками. Помогло и то, что россияне из других регионов охотно приобретали жилье на полуострове, как в качестве инвестиций, так и для личного проживания".

Третье место по росту ипотеки занимает Ненецкий АО, который находится в самом конце рейтинга по количеству выданных кредитов. Драйвером стали низкие ставки. Здесь кредит можно было получить под 6,82 процента. За год ставка упала на 3,61 процента. В остальных регионах в среднем она составляла 9,5 процента, а снижение за год было около одного процента.

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