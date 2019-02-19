Перед началом чемпионата Европы по биатлону в белорусских Раубичах, который откроется индивидуальными гонками у мужчин и женщин, прошла "Гонка легенд".

Две победы одержала хозяйка трассы олимпийская чемпионка Надежда Скардино, которая вышла на последний огневой рубеж в карьере. В масс-старте Скардино обошла нашу Анну Богалий, а в смешанной эстафете с соотечественником Сергеем Новиковым на три секунды обогнала титулованную семейную пару - звезду белорусского биатлона Дарью Домрачеву и великого норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена. Бьорндален также стал вторым и в гонке с общего старта.

Что касается программы соревнований, то в расписании европейского первенства восемь гонок: смешанные эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и пасьюты.

Напомним, что накануне в составе нашей сборной произошло одно изменение. По рекомендации врачей приболевший Евгений Гараничев пропустит турнир в Беларуси. Его заменит Семен Сучилов.