Госдума приняла закон о помощи тяжелобольным

Тяжелобольные смогут рассчитывать на комплексную помощь от государства не только в больнице, но и в условиях дневного стационара, а также на дому. Причем их право на обезболивание будет закреплено в законе. Законопроект о регулировании оказания паллиативной помощи Госдума приняла во втором чтении.

Тяжелобольные смогут рассчитывать на комплексную помощь от государства не только в больнице, но и в условиях дневного стационара, а также на дому. Причем их право на обезболивание будет закреплено в законе. Законопроект о регулировании оказания паллиативной помощи Госдума приняла во втором чтении.

Нововведения, предложенные по поручению президента, призваны защитить тяжелобольных людей от страданий, дать им возможность в последние годы жизни находиться дома, а не в больнице. Предусматривается большой спектр помощи - от избавления от боли (для этого смогут применяться и наркотические препараты) до психологической поддержки и необходимого ухода. Таким образом, нынешнее понятие "паллиативной медицинской помощи" будет расширено и станет комплексным.

Для того чтобы люди смогли получать полноценную помощь на дому, специально будут созданы выездные патронажные службы.

В ходе обсуждения с экспертами и кабмином в Госдуме нашли решения по ключевым нормам законопроекта. Как рассказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, вводится обязанность врачей оказать медицинскую помощь находящемуся без сознания человеку в отсутствие законных представителей. "Решение об этом будет приниматься врачебной комиссией, консилиумом или дежурным врачом", - уточнил спикер ГД. "Граждане, находящиеся в тяжелом состоянии, не должны страдать от бюрократических преград", - считает он.

Допускается также возможность взаимодействия паллиативных врачей с представителями конфессий. Кроме того, поправками прописывается "возможность предоставления за счет государства медицинских изделий, необходимых для пациентов", отметил Володин.

"Это значит, что больные на искусственной вентиляции легких смогут, не находясь в больнице, получать все необходимое лечение дома, с родными", - сказал он.

Пациенту будут предоставляться для использования на дому медизделия, предназначенные для поддержания функций органов и систем организма человека, уточнил глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. Речь о дыхательных аппаратах, отсасывателях, расточниках и других изделиях, перечень которых уточнит Минздрав.

Ко второму чтению также четче прописаны формулировки, в том числе и вызвавшей споры нормы, касающейся обезболивания.

Эксперты просили прописать в законе и психологическую помощь членам семей паллиативных больных. В итоге это все же осталось за рамками документа. Однако близкие пациента смогут получать необходимую поддержку в рамках ОМС, сообщил Дмитрий Морозов. По его словам, на это будет даваться госзадание.