Huawei официально объявила дату презентации флагманов P30

В официальных аккаунтах социальных сетей компания Huawei разместила тизер, в котором указываются дата и место презентации флагманской линейки смартфонов серии P30.

Мероприятие состоится 26 марта в Париже. На видео демонстрируются различные достопримечательности и исторические здания французской столицы, которые приближаются в кадре для детального рассмотрения. Таким образом, китайский производитель намекает на продвинутые возможности оптического зума новых устройств, который, предположительно, будет десятикратным.

До этой даты компания из Поднебесной готовит еще ряд анонсов новых девайсов в рамках выставки MWC 2019, которая стартует уже на следующей неделе в Барселоне.