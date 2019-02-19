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Huawei официально объявила дату презентации флагманов P30

19.02.2019,  
14:26
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Huawei/Twitter Фото: Huawei/Twitter
Фото: Huawei/Twitter

В официальных аккаунтах социальных сетей компания Huawei разместила тизер, в котором указываются дата и место презентации флагманской линейки смартфонов серии P30.

Мероприятие состоится 26 марта в Париже. На видео демонстрируются различные достопримечательности и исторические здания французской столицы, которые приближаются в кадре для детального рассмотрения. Таким образом, китайский производитель намекает на продвинутые возможности оптического зума новых устройств, который, предположительно, будет десятикратным.

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До этой даты компания из Поднебесной готовит еще ряд анонсов новых девайсов в рамках выставки MWC 2019, которая стартует уже на следующей неделе в Барселоне.

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