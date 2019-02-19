Во вторник в Государственной Думе состоялось первое заседание межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств. В нее вошли депутаты всех парламентских фракций. В качестве экспертов к работе были привлечены представители федеральных органов исполнительной власти, Совета Федерации, общественных организаций, ученые. В кратчайшие сроки группа должна подготовить предложения о внесении изменений в целый ряд законов, чтобы повысить доступность лекарств для населения и облегчить регистрацию новых лекарственных средств.

На первом заседании было принято решение о создании подгрупп, которые будут вести работу по разным направлениям.

Одна из них займется подготовкой предложений по совершенствованию процедуры регистрации лекарственных препаратов. Сегодня эта процедура, на наш взгляд, излишне усложнена.

Так, например, существует норма о необходимости регистрации импортной субстанции, используемой для производства лекарств, при ее ввозе в нашу страну. А после изготовления из этой субстанции лекарственного препарата требуется ее повторная регистрация, хотя все данные о ней уже имеются в министерстве здравоохранения. Такая дублирующая норма, с нашей точки зрения, является избыточной, ее нужно пересмотреть.

Также надо определить единые четкие критерии для регистрации лекарств, аналогичных тем, которые находятся в обращении на российском рынке. Сегодня официальные эксперты могут запросить только литературный отчет о практике использования нового препарата, а могут потребовать дополнительно провести долгие и дорогостоящие доклинические и клинические испытания. Мы считаем, что разных подходов в этом вопросе быть не должно.

Кроме того, не должно быть разных сроков регистрации лекарственных средств. Напомню, что сегодня для детских лекарств и для препаратов, которыми лечат орфанные заболевания, установлен срок регистрации до 60 дней, а для всех остальных лекарств - до 110 дней. Такое затягивание процесса регистрации почти в два раза нам представляется необоснованным.

Вторая подгруппа будет работать над совершенствованием порядка торговли лекарственными препаратами.

В первую очередь необходимо урегулировать взаимоотношения между аптечными сетями и производителями лекарств. Помимо этого, надо рассмотреть возможность, с одной стороны, дать право торговым сетям продавать безрецептурные медицинские препараты (бинты, йод, зеленку и прочее), а с другой стороны, расширить нелекарственный ассортимент аптечных организаций: например, разрешить продажу обычной столовой воды в аптеках.

Третья подгруппа займется вопросом повышения доступности лекарственных препаратов, предоставляемых за счет бюджетов всех уровней.

Особое внимание она уделит проблеме вторичного появления лекарств на рынке. Дело в том, что иногда медикаменты, которые должны быть бесплатно доведены до больных, оказываются на прилавках аптек и продаются за деньги. Отчасти эту проблему сможет решить маркировка лекарств. Но прежде чем ставить контрольные идентификационные знаки абсолютно на все лекарственные препараты, необходимо тщательно изучить результаты эксперимента по маркировке. Сейчас к этой системе остаются вопросы.

Наконец, еще одна подгруппа сосредоточится на вопросах регулирования рекламы лекарственных средств и на теме продажи лекарств через интернет.

Уверен, что в результате совместной работы нам удастся найти наиболее эффективные законодательные решения для улучшения ситуации в сфере лекарственного обеспечения населения.