"Ювентус" сыграет на выезде с "Атлетико" в Лиге чемпионов

В Лиге чемпионов - очередные матчи 1/8 финала. "Лион" принимает "Барселону", а "Бавария" играет в гостях с "Ливерпулем". Результаты встреч стали известны после подписания номера "РГ" в печать.

Одна из самых любопытных встреч этой стадии пройдет 20 февраля вечером в Мадриде: "Атлетико" будет противостоять "Ювентус" с Криштиану Роналду в составе.

Португалец - злой гений "матрасников". В период выступлений за "Реал" он наколотил 22 мяча в 31 встрече с "Атлетико". Криштиану забивал команде в двух победных для своего клуба финалах Лиги чемпионов, оформил хет-трик в первом полуфинале против команды Диего Симеоне в 2017 году.

После нашумевшего перехода в "Ювентус" Роналду во второй раз вернется в Мадрид. Ранее он прилетел в столицу Испании в конце января, чтобы присутствовать на суде по делу о неуплате налогов. Португалец признал свою вину, заплатив 19 миллионов евро и получив условный срок.

Что касается непосредственно игровой формы, то Криштиану в Турине продолжает забивать. С 19 мячами он остается лучшим бомбардиром итальянского первенства. Да и с голевыми пасами у него полный порядок: в его активе десять результативных передач.

- С приходом Криштиану мы прибавили в плане характера, - считает вице-президент "Ювентуса", обладатель "Золотого мяча-2003" Павел Недвед. - Он привнес что-то такое, что повлияло на всю команду. Получили ли мы от Роналду того, чего ждали? Нет, мы получили больше! Мы знали его как футболиста, но теперь мы имеем представление, какой он человек. Все впечатлены его качествами и трудолюбием.

При всех плюсах от перехода Роналду стоит признать: "Ювентус" слишком сильно зависит от своей главной звезды. Хотя главный тренер "Старой синьоры" Массимилиано Аллегри и располагает другими классными исполнителями. Но Пауло Дибала по большей части находится в тени знаменитого португальца. Несколько выделяется на общем фоне Марио Манджукич, но и он не может похвастаться стабильностью.

Для "Атлетико" нынешний розыгрыш Лиги чемпионов - особенный, поскольку финал турнира пройдет на новом стадионе "матрасников" - "Ванда Метрополитано".

Как и в предыдущие годы, эксперты причисляют к фаворитам "Реал", "Барселону", "Манчестер Сити", "Ювентус". Но не "Атлетико". Впрочем, это не помешало мадридцам дважды за последние пять лет дойти до финала Лиги чемпионов. Нельзя исключать, что и сейчас они сделают нечто подобное.

Можно сколько угодно рассуждать о стиле игры "Атлетико", но она дает результат. Бывают, конечно, спады, как это было в недавнем дерби с "Реалом" (1:3). Однако игроки Диего Симеоне остаются верными своим принципам. И не собираются от него отступать.

- Мне нравится наш стиль. Он принес нам успех. И поверьте, мы его ни на что не променяем, - уверяет форвард "Атлетико" Антуан Гризманн. - У нас есть футболисты, которые играли в финалах Лиги чемпионов, Лиги Европы и чемпионата мира. Конечно, нам очень важно сыграть в решающей встрече с учетом того, что она пройдет на нашей арене. Сделаем все возможное для достижения этой цели. А там посмотрим.

Того же мнения придерживается и главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне.

- Неважно, как ты играешь. Главное - победа, - считает аргентинец. - Лучше с некрасивым футболом завоевать титул, чем остаться без него.

К слову, относительно недавно в СМИ появилась информация, что "Ювентус" намерен пригласить Симеоне на пост главного тренера. Через пару дней специалист продлил контракт с "Атлетико" до 2022 года. При этом он подчеркнул, что когда-нибудь обязательно поработает в Италии. Но не в "Ювентусе", а в "Интере", за который Симеоне выступал с 1997 по 1999 годы и выиграл Кубок УЕФА.

- Я продолжаю спокойно работать с "Атлетико". Но я уже 2000 раз говорил о своем желании стать тренером "Интера". Это обязательно произойдет, но не сейчас, - отметил Диего.

Во второй паре дня "Манчестер Сити" встретится на выезде с "Шальке". В отличие от противостояния "Атлетико" с "Ювентусом" здесь фаворит очевиден. Английский клуб с начала года набрал фантастическую форму: в 12 матчах одержано 11 побед, с разницей мячей 46-5.

- У нас по-прежнему есть шансы завоевать все четыре титула. Это фантастика, - отметил лучший бомбардир "Сити" Серхио Агуэро. - Конечно, мы все хотим, чтобы это случилось. Никто этого никогда раньше не делал, но мы в состоянии выиграть все.

Где будем смотреть

20 февраля, среда Матч ТВ

22.50. "Атлетико" - "Ювентус". Прямая трансляция.

Матч! Футбол 1

22.50. "Шальке" - "Манчестер Сити". Прямая трансляция.