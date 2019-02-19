В багдадской тюрьме "Расафа", известной плохими условиями содержания из-за переполненности, с лета-осени 2017 года находились в заключении женщины - гражданки РФ, в основном с детьми, всего около 130 человек. В результате длительных переговоров между Россией и Ираком в декабре 2018 - феврале 2019 года детей удалось освободить и доставить на родину. О том, как проходила гуманитарная операция, "РГ" рассказали в МИД России, который принимал непосредственное участие в переговорах и вывозе женщин и детей.

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, гуманитарная операция по эвакуации российских детей из Ирака началась осенью 2017 года. Тогда в посольство РФ в Багдаде, а также в генконсульство в Эрбиле стала поступать от иракских властей первая информация о задержанных в ходе антитеррористической операции в Мосуле российских гражданках с детьми. Речь шла о приблизительно 70 женщинах с подтвержденным гражданством России, в отношении которых в Ираке были выдвинуты обвинения в незаконном пересечении границы, пособничестве терроризму и прямом участии в террористической деятельности. Все они вместе со своими детьми после ареста оказались в багдадской тюрьме "Расафа". В сентябре 2017 года российская сторона создала межведомственную Комиссию по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий в Ираке и Сирии при детском омбудсмене РФ. В рабочую группу при этой комиссии вошли представители всех профильных ведомств.

Вновь появившаяся структура занялась сбором сведений об арестованных, чтобы оформить документы согласно российскому и иракскому законодательствам. Документы были необходимы в первую очередь чтобы позволить въехать в нашу страну детям гражданок РФ, рожденным вне территории России. Для идентификации в сентябре-октябре 2018 года в тюрьме у детей и матерей взяли биоматериалы, которые отправили в Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России. Там провели исследование ДНК на предмет родства.

Параллельно с этим аппарат омбудсмена и другие ведомства искали в России родственников - на них оформляли предварительную опеку с согласия матерей.

Впрочем, родственников даже искать особо не пришлось - в июле 2018 года порядка 50 женщин из Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи и других регионов России обратились с письмом к президенту РФ, в котором просили помочь вернуть их дочерей и внуков из иракских тюрем. К концу декабря 2018 года, как рассказали в МИД России, удалось подготовить документы на 30 несовершеннолетних россиян.

Благодаря поддержке со стороны властей Ирака были оперативно получены постановления Центрального суда Багдада на депортацию указанных детей и оплачены предусмотренные иракским законодательством штрафы за их незаконное пребывание на территории страны. Были также согласованы вопросы оформления выездных виз, передачи несовершеннолетних представителям российском дипмиссии и их безопасной доставки в аэропорт Багдада. В аэропорту детей уже ждал специально присланный самолет МЧС России. В Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей Минздрава России все дети прошли комплексное медицинское обследование, после чего их передали опекунам. Детей доставляют в Россию группами. Первая группа, в которой находились 30 несовершеннолетних, прибыла 30 декабря 2018 года, вторая (в ней 27 детей) - 10 февраля.

Как рассказали в МИД России, удалось подготовить документы на 30 несовершеннолетних россиян

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, в настоящее время готовятся документы для отправки в Москву третьей партии несовершеннолетних. Между тем матери продолжают оставаться в тюрьме "Расафа", поскольку в их отношении ведется следствие.

Между тем

Страны ЕС сдержанно восприняли призыв президента США Дональда Трампа разобрать из тюрем в Сирии своих граждан, воевавших в рядах террористов. "Прежде чем говорить о возвращении этих людей в ФРГ, нужно изучить все обстоятельства и выяснить, какую угрозу они представляют и можно ли отдать их под суд", - заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт. Как пишет Spiegel Online, власти ФРГ всерьез опасаются, что многих боевиков придется отпустить на свободу за отсутствием прямых доказательств их причастности к преступлениям и, соответственно, ордеров на их арест в ФРГ. По данным министерства внутренних дел, сейчас на севере Сирии, в руках курдских отрядов самообороны, находятся около 40 взятых в плен террористов с немецкими паспортами. Еще 50 были схвачены в провинции Идлиб, и около ста содержатся в тюрьмах, расположенных вдоль Евфрата на границе с Ираком. Всего с 2013 года 1050 радикалов из Германии отправились в Ирак и Сирию воевать "за халифат". Среди них - 270 женщин с малолетними детьми. К слову, оставшиеся в Германии родственники некоторых боевиков через своих адвокатов уже выразили возмущение тем, что "правительство бездействует" в этом вопросе, передает Spiegel Online. По данным издания, судьба заключенных остается предметом "закулисных обсуждений" по линии дипведомств ФРГ и США. При этом Берлин занимает двойственную позицию: "признает свою ответственность, но в то же время стремится затянуть переговоры", несмотря на давление Вашингтона. По данным Die Welt, еще в ноябре прошлого года МВД Германии разработало законопроект, позволяющий лишать немецкого паспорта тех лиц с двойным гражданством, которые были уличены в террористической активности за рубежом. Однако "до сих пор документ остается в замороженном состоянии".

Подготовила Екатерина Забродина