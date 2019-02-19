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19.02.2019,  
13:57
Текст:  Светлана Цыганкова

Китай показал беспилотный ударный корабль

Китайская судостроительная компания China Shipbuilding совместно с Offshore International Company представила в Абу-Даби на международной оборонной выставке модель собственного беспилотного ударного надводного корабля JARI USV. Он может развивать скорость до 42 узлов и имеет дальность хода около 500 морских миль.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Об этом сообщает портал DefenceNews. Отмечается, что 15-метровый корабль, который весит 20 тонн, на несколько порядков меньше, чем пилотируемый эсминец Type-55 Народно-освободительной армии Китая. Однако его можно использовать для тех же боевых задач - противолодочных и противовоздушных.

JARI USV оснащен электрооптическим датчиком на верхней части надстройки, радаром с фазированной решеткой, гидролокатором. Еще он имеет восемь небольших ячеек системы вертикального пуска, торпедную и ракетную установки, пулемет.

Как говорится в издании, возможно, JARI USV - это ответная реакция КНР на постоянные попытки ВМС США применять беспилотные технологии для борьбы на поверхности и под водой в труднодоступных зонах, такие как Южно-Китайское море. В посвященном морскому роботу ролике JARI USV атакует корабль, похожий на американский LCS.

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