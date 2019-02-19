Китай превратит район Гонконга и Гуанчжоу в регион экстра-класса

Китай обнародовал план развития Большого залива, так называют эстуарий реки Чжуцзян (Жемчужной реки), вокруг которого расположены 11 городов, в том числе такие крупные, как Гонконг, Гуанчжоу и Макао. План рассчитан до 2035 году - к этому сроку регион должен превратиться в "инновационный район экстра-класса, пригодный для жизни, работы и путешествий".

Предполагается, что Гонконг останется международным финансовым центром, а также крупнейшим транспортным и торговым узлом в регионе.

Макао планируют сделать "центром туризма и отдыха мирового класса". Кроме того, он станет базой для развития сотрудничества и торговли с португалоязычными странами.

Находящемуся на некотором отдалении от моря на материке Гуанчжоу отведена роль международного торгово-промышленного центра и транспортного узла.

Город Шэньчжэнь, находящийся на границе со специальным административным районом Гонконг, планируют превратить в "глобальную столицу инноваций и творчества". Также во всех этих четырех городах будут модернизированы аэропорты, которые на сегодня и так являются одними из самых современных в мире. Остальные города, расположенные в регионе, а это Чжухай, Дунгуань, Хуэйчжоу, Чжуншань, Фошань, Чжаоцин и Цзянмэнь, станут "развивать свои сильные стороны и специализироваться на них.

Предполагается, что регион станет опорным пунктом в китайском сегменте проекта "Один пояс, один путь".

Известия о публикации нового плана вызвали рост котировок на фондовых рынках Гонконга и материкового Китая.

В плане подчеркивается, что уже к 2020 году должна быть сформирована основа для развития Большого залива.

На сегодня в районе Большого залива проживают порядка 68 миллионов человек, а ВВП региона составляет около 1,5 триллиона долларов, это соответствует показателям Южной Кореи и больше, чем у Австралии.