КС РФ убрал двойное наказание за нарушение требований Пенсионного фонда

Конституционный суд РФ запретил штрафовать индивидуальных предпринимателей дважды за одно и то же нарушение, связанное с предоставлением сведений в Пенсионный фонд РФ. Соответствующее постановление публикует "РГ".

Коллизия, в которую попала индивидуальный предприниматель из Карачаево-Черкесской республики Ульмесхан Эркенова, стала возможна в результате дублирования одних и тех же положений в разных нормативных актах. Так, Закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" устанавливает ответственность страхователей за предоставление сведений в ПФР. В то же время существует статья 15.33.2 КоАП РФ "Нарушение установленных законодательством РФ об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования порядка и сроков представления сведений (документов) в органы ПФР", которая предусматривает ответственность для должностных лиц. Поэтому Эркенову оштрафовали дважды - в соответствии с разными нормативными актами. Довод женщины о том, что в соответствии с Конституцией РФ "никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление", суды общей юрисдикции во внимание не приняли.

Общая сумма наложенных взысканий - меньше тысячи рублей. Но предприниматель, что называется, пошла на принцип и обратилась в высшую юридическую инстанцию страны. А судьи КС встали на ее сторону: статья 15.33.2 КоАП признана не соответствующей Конституции.

Как поясняется в официальном решении, судьи усмотрели в ситуации Эркеновой не только нарушение 50-й статьи Основного Закона страны, но и конституционного принципа равенства перед законом и судом. Ведь в случае, если в подобной ситуации оказывается юридическое лицо, за нарушение закона может быть наказана и компания, и отдельный ответственный сотрудник. А индивидуальный предприниматель, который совмещает в одном лице два разных статуса, оказывается в худшем положении, поскольку рискует быть подвергнутым наказанию дважды.

Судьи КС также отметили, что действующее правовое регулирование не содержит специальных норм, определяющих соотношение мер ответственности, когда нарушение требований, связанных с представлением сведений в органы ПФР, допущено индивидуальным предпринимателем. Между тем в аналогичных ситуациях - например, в разделе "Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг" или в случае предоставления сведений в территориальные органы Фонда социального страхования РФ - в законе есть примечания, направленные на недопущение привлечения субъекта правонарушения к двойной ответственности за одно и то же деяние.

Индивидуальный предприниматель, который совмещает в одном лице два разных статуса, оказывается в худшем положении

В то же время "каких-либо специальных исключений в том, что касается привлечения к ответственности за совершение индивидуальным предпринимателем правонарушения, предусмотренного статьей 15.33.2, не сделано". Поэтому федеральному законодателю предписано внести изменения в действующее правовое регулирование, с тем чтобы "обеспечивались соразмерность и пропорциональность ответственности конкретному правонарушению".

Дело Ульмесхан Эркеновой подлежит пересмотру.