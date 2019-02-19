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19.02.2019 13:05
Рубрика: Экономика

Кто больше всего перерабатывает в России

Текст: Марина Гусенко
Переработки в России - нередкое явление. Кого это касается в первую очередь и почему? По мнению генерального директора ВНИИ труда Минтруда России Дмитрия Платыгина, это характерно для разных категорий работников.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

"Во многом переработки обусловлены тем, что работа все чаще оценивается не по часам, а по решенным задачам. Особенно это касается интеллектуального труда. А значит, рабочий день заканчивается не по звонку, а когда есть результат работы",  - поясняет Платыгин.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Кроме того, широко распространяются такие явления, как платформенная занятость и дистанционная работа, когда люди самостоятельно регулируют свое рабочее время. Такую возможность для себя рассматривают в целом каждый третий работник в России.

Полностью интервью с генеральным директором ВНИИ труда Минтруда России Дмитрием Платыгиным читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".
 

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