Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров в третий раз за последние семь дней был признан главной звездой дня в НХЛ. В победном матче над "Коламбусом" (5:1) Кучеров поучаствовал во всех пяти голах "молний", забросив две шайбы и сделав три результативные передачи.

- Я просто видел возможности забить, - цитирует официальный сайт НХЛ Кучерова. Овечкин забросил 40 шайб в 10 сезонах НХЛ Всего в активе Кучерова 99 (29+70) очков в 60 матчах, и россиянин продолжает лидировать в бомбардирской гонке НХЛ. Лучшим в списке снайперов остается капитан "Вашингтона" Александр Овечкин. "Столичные" на выезде переиграли "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 3:2. Овечкин отметился дублем. Всего в нынешнем сезоне на счету Александра 69 очков в 59 матчах - 42 гола и 27 результативных передач. В борьбе за "Морис Ришар Трофи" российский форвард опережает ближайшего преследователя Патрика Кейна на шесть шайб.