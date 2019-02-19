Льготный налоговый режим для самозанятых могут распространить на всю Россию

Минфин не исключает, что специальный льготный налоговый режим как полноценный может начать действовать на всей территории страны уже в 2020 году. Доклад о реализации пилотного проекта по введению такого налогового режима в четырех пилотных регионах первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов поручил представить летом 2019 года.

Тогда же должны быть озвучены и предложения о дальнейшей реализации проекта, говорится в сообщении Минфина по итогам заседания коллегии ведомства об итогах работы подведомственных ему служб и организаций (ФНС России, ФТС России, Казначейства России и Росалкогольрегулирования) в 2018 году.