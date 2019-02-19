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19.02.2019 22:07
Рубрика: Экономика

Льготный налоговый режим для самозанятых могут распространить на всю Россию

Текст: Татьяна Шадрина

Минфин не исключает, что специальный льготный налоговый режим как полноценный может начать действовать на всей территории страны уже в 2020 году. Доклад о реализации пилотного проекта по введению такого налогового режима в четырех пилотных регионах первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов поручил представить летом 2019 года.

ФНС оценила старт эксперимента по налогу для самозанятых

Тогда же должны быть озвучены и предложения о дальнейшей реализации проекта, говорится в сообщении Минфина по итогам заседания коллегии ведомства об итогах работы подведомственных ему служб и организаций (ФНС России, ФТС России, Казначейства России и Росалкогольрегулирования) в 2018 году.

Экономика Финансы Налоги Правительство Вице-премьеры Правительство Минфин Налоговое законодательство
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