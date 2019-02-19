О том, что Эмманюэль Макрон планирует выступить с программной речью на ранних подступах к выборам в Европарламент, а они пройдут в конце мая, в Париже поговаривали давно, но без какой-либо конкретики. И вот кое-что прояснилось. Как сообщило информагентство Reuters со ссылкой на источники в окружении французского президента, Макрон произнесет свой спич "в конце февраля - начале марта". Это будет своего рода "штурмовое предупреждение", которое должно заставить европейцев встряхнуться и стать более решительными игроками в мире, где никто никому не делает подарков.

В своей речи глава Пятой республики сделает особый акцент на "брекзите". По словам анонимного источника, "президент характеризует его как тревожный сигнал и расскажет о том, что Европа должна продолжить евростроительство с тем, чтобы во всеоружии противостоять существующим угрозам и конкуренции мировых держав". По заявлению анонима, вхожего в администрацию Елисейского дворца, нынешняя ситуация там расценивается как "критическая", поскольку выход Британии из Евросоюза может привести к эффекту домино.

"Если мы, европейцы, не хотим, чтобы повторился "брекзит", а также попасть в ловушку наивной защиты статус-кво, то должны проснуться", - таков смысл послания Макрона. Для французского президента вопрос брекзита закрыт, и он не намерен делать какие-либо дополнительные предложения по этому поводу. В конце января на саммите семи южных стран ЕС в Никосии французский президент уже подвел черту под соглашением по "брекзиту", назвав его нынешний вариант "наилучшим и не подлежащим пересмотру".

Речь Макрона предположительно должна, по задумке его составителей, мобилизовать европейских коллег и подвигнуть к солидарным действиям, чтобы вывести ЕС из нынешнего кризиса. По мнению источника, близкого к французскому президенту, ее можно расценить как наиболее "сильное выступление" после речи в Сорбонне в 2017 году, в которой французский лидер изложил свой план реформирования Евросоюза.