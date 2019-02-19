Новости

В Петербурге будут судить торговца паспортами несуществующей страны 21:08
В Марселе скончался напавший на прохожих с ножом злоумышленник 20:55
Реальные доходы россиян снизились на 1,3 процента в январе 20:40
Парковка на улице Гарибальди в Москве стала бесплатной 20:37
Минпромторг изучит законопроект о закрытии супермаркетов на выходные 20:35
Суд признал бывшую жену Джигарханяна виновной в слежке за мужем 20:35
Румас: Повышение эффективности госсектора будет ключевой задачей кабинета 20:25
Глава МЧС призвал регионы усилить меры пожарной безопасности 20:19
В Марселе злоумышленник напал с ножом на прохожих 20:05
Вертолеты Балтфлота сбросили ракеты и бомбы на "вражеские" корабли 19:48
В центре Москвы перекроют движение в день послания президента 19:38
РПЦ осудила задержание митрополита Митрофана на Украине 19:33
Сергей Бурунов сыграет гендиректора телеканала 19:32
Михаил Боярский признался, что в его славе "виноваты" "Битлз" 19:30
Квартиру арестованного подмосковного чиновника продадут на торгах 19:29
В Оренбурге ввели режим ЧС из-за снежных заносов 19:26
Глава нижегородской псевдолечебницы осужден за похищение людей 19:23
"Локомотив" выбыл из Юношеской лиги УЕФА 19:02
Москвичи голосованием решат, какое медучреждение будет на месте роддома №10 18:56
СК возбудил дело о мошенничестве в отношении замглавы Щелковского района 18:45
Умер актер и режиссер Борис Яшин 18:45
По "Дорогам Победы" проехали свыше 600 тысяч школьников и студентов 18:35
В Ростовской области из-за сообщений о бомбах провели эвакуацию 18:34
Туристов накрыло снежной лавиной на швейцарском лыжном курорте 18:30
Danske Bank уходит из России и Прибалтики 18:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС защитил хозяйку дачи, которую хотели снести из-за газопровода
ВС защитил хозяйку дачи, которую хотели снести из-за газопровода
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
19.02.2019 20:20
Рубрика: В мире

Химчистка для Европы

Французский президент намеревается встряхнуть ЕС
Текст: Вячеслав Прокофьев
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(7795)
О том, что Эмманюэль Макрон планирует выступить с программной речью на ранних подступах к выборам в Европарламент, а они пройдут в конце мая, в Париже поговаривали давно, но без какой-либо конкретики. И вот кое-что прояснилось. Как сообщило информагентство Reuters со ссылкой на источники в окружении французского президента, Макрон произнесет свой спич "в конце февраля - начале марта". Это будет своего рода "штурмовое предупреждение", которое должно заставить европейцев встряхнуться и стать более решительными игроками в мире, где никто никому не делает подарков.

В своей речи глава Пятой республики сделает особый акцент на "брекзите". По словам анонимного источника, "президент характеризует его как тревожный сигнал и расскажет о том, что Европа должна продолжить евростроительство с тем, чтобы во всеоружии противостоять существующим угрозам и конкуренции мировых держав". По заявлению анонима, вхожего в администрацию Елисейского дворца, нынешняя ситуация там расценивается как "критическая", поскольку выход Британии из Евросоюза может привести к эффекту домино.

Фото: REUTERS
Почему американский миллиардер Сорос переживает из-за распада Евросоюза

"Если мы, европейцы, не хотим, чтобы повторился "брекзит", а также попасть в ловушку наивной защиты статус-кво, то должны проснуться", - таков смысл послания Макрона. Для французского президента вопрос брекзита закрыт, и он не намерен делать какие-либо дополнительные предложения по этому поводу. В конце января на саммите семи южных стран ЕС в Никосии французский президент уже подвел черту под соглашением по "брекзиту", назвав его нынешний вариант "наилучшим и не подлежащим пересмотру".

Речь Макрона предположительно должна, по задумке его составителей, мобилизовать европейских коллег и подвигнуть к солидарным действиям, чтобы вывести ЕС из нынешнего кризиса. По мнению источника, близкого к французскому президенту, ее можно расценить как наиболее "сильное выступление" после речи в Сорбонне в 2017 году, в которой французский лидер изложил свой план реформирования Евросоюза.

В мире Европа Франция
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Действия эсминца США в Черном море отслеживают два российских корабля
Минпромторг изучит законопроект о закрытии супермаркетов на выходные
В Дагестане ликвидировали готовившего теракт боевика
Принят закон о снижении сборов c ипотечных должников
Военным запретили смартфоны и соцсети на службе