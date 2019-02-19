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19.02.2019 18:58
Рубрика: Власть

Султан и инвесторы

Валентина Матвиенко посетила Бруней
Текст: Галина Мисливская (Бандар-Сери-Бегаван)
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(7795)
Султан Брунея Хассанал Болкиах передал приглашение президенту России Владимиру Путину посетить страну, а также выразил желание побывать с визитом в России. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, подводя итоги визита в Бруней.
Фото: РИА Новости
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Программа официального визита российских сенаторов утром во вторник началась с переговоров с членами Законодательного совета Брунея, а по их итогам был подписан меморандум о взаимопонимании. Затем Валентина Матвиенко отправилась на встречу с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом, которая продлилась около часа. "Как сказала шеф протокола его величества, "Госпожа председатель, вы побили все рекорды по времени беседы с зарубежными гостями нашего султана", - рассказала журналистам глава Совфеда. "Действительно, была заинтересованность с его стороны услышать наши подходы, наше видение, наши планы развития двустороннего взаимодействия", - отметила она. По словам Матвиенко, монарх охарактеризовал отношения России и Брунея словом excellent (превосходно) и разделил стремление Москвы к развитию сотрудничества. Одно из наиболее перспективных направлений - взаимные инвестиции. "Идут рабочие контакты между российским Фондом прямых инвестиций и Инвестиционным агентством Брунея, но пока они не вышли на подписание соглашения. Я обратилась с просьбой к его величеству дать поручение для ускорения подписания такого соглашения и проинформировала о том, какие возможности для брунейских инвесторов открываются на Дальнем Востоке и в Сибири в рамках госпрограммы ускоренного развития", - рассказала Матвиенко.

Ранее в беседе с главой парламента Абдулом Рахманом бин Таибом она заявила о готовности России поделиться своими наработками в сфере нефтедобычи. В том числе предоставить технологии и оборудование для утилизации попутного газа.

Россия готова поделиться с Брунеем технологиями в сфере добычи нефти

Глава Совфеда также выполнила поручение президента России Владимира Путина и передала султану Брунея устное послание от российского лидера. По ее словам, Владимир Путин обозначил перспективы двустороннего сотрудничества и заявил о том, что в России ценят взвешенную, неангажированную позицию Брунея по основным региональным и международным вопросам. "Его величество султан выразил желание вновь посетить с визитом Российскую Федерацию, я передам его пожелание, по дипломатическим каналам будут определены сроки такого визита", - рассказала Матвиенко. Кроме того, монарх попросил еще раз передать президенту РФ приглашение посетить с официальным визитом Бруней.

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