Матвиенко: Россия готова консультировать Бруней в нефтяной сфере

Россия готова поделиться с Брунеем своим опытом и технологиями в сфере добычи нефти, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с главой Законодательного совета Брунея Абдулом Рахманом Таибом.

Нефтегазовая промышленность обеспечивает более 60% ВВП Брунея и до 90% государственных доходов. Основные партнеры страны в сфере добычи углеводородов - англо-голландская компания "Роял Датч - Шелл" и французская "Тоталь". Запущены также совместные предприятия с малайзийской "Петронас" и американской "Коноко Филипс".

"Россия готова предложить Брунею передовые технологии, оборудование для утилизации попутного нефтяного газа, оказывать предприятиям энергетического комплекса консультационные услуги в области повышения нефтеотдачи", - заявила Матвиенко. "Это наше современное, прошедшее проверку временем оборудование в нефтегазовой сфере", - добавила она.

Глава Совфеда предложила "развивать такие форматы как обмен деловыми миссиями бизнеса Брунея в Россию и деловых людей из России в Бруней". "Они дают хороший результат в плане нахождения совместных интересов в сферах сотрудничества", - считает спикер.

Развитию всесторонних контактов между двумя государствами весьма способствует введение безвизового режима с конца 2017 года, отметила она, добавив, что в прошлом году Бруней посетили порядка полутора тысяч россиян. По данным МИД России, годом ранее количество взаимных поездок не превысило 200 человек с каждой стороны.