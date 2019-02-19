Матвиенко: Совфед направит наблюдателей на выборы в Молдавию

Трое членов Совета Федерации примут участие в миссии наблюдателей на парламентских выборах в Молдавии, которые пройдут 24 февраля. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила журналистам в ходе визита в Бруней.

Она отметила, что "некоторые государства" допускают "грубейшее вмешательство во внутренние дела Молдавии", навязывают избирателям выбор, дают "бесцеремонные рекомендации и советы". Такие советы, по мнению главы Совфеда, гражданам республики не нужны, они взрослые люди и способны отличать пустые обещания от конкретных дел.

"Будут наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ, будут наблюдатели от Своета Федерации. Три члена Совета Федерации будут принимать участие в мониторинговой миссии", - рассказала Матвиенко.

В пресс-службе Совфеда уточнили, что это член комитета по соцполитике Виктор Абрамов, член комитета по образованию, науке и культуре Алексей Кондратьев и член комитета по федеративному устройству Виктор Павленко.

"Мы будем очень внимательно следить за тем, как проходят выборы, проходят ли они в соответствии с законом, не будет ли продолжающихся попыток давления, нарушения законодательства", - сказала глава верхней палаты российского парламента.

"Мы сделаем объективные выводы, объективный доклад по результатам выборов", - добавила она.