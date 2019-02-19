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19.02.2019 14:05
Рубрика: Власть

Медведев: Люди не должны переплачивать за вывоз мусора

Текст: Владимир Кузьмин
В рамках реформы обращения с твердыми коммунальными отходами регионы должны стремиться к тому, чтобы граждане не переплачивали за вывоз мусора, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Люди должны платить за фактически вывезенный мусор.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Глава правительства провел во вторник еще одно совещание о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами через режим видеоконференции с участием всех регионов страны. Субъекты Федерации сейчас продолжают внедрять у себя механизм, запущенный в начале года.

Фото: Елена Березина
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Кабинет министров, в свою очередь, принял меры, чтобы смягчить переход на новую систему. Это, например, возможность переноса срока до 1 января 2020 года, а для городов федерального значения - до 1 января 2022 года. Более 80 процентов регионов не стали откладывать дело в долги ящик. Остальным Дмитрий Медведев посоветовал поторопиться: "Всякого рода решения, направленные на то, чтобы все это отсрочить в непонятном направлении, ни к чему хорошему не приведут, даже если тому или иному руководителю в какой-то момент это кажется целесообразным по каким-то политическим причинам".

К другим задействованным стимулам относятся право региона устанавливать нулевую ставку по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль для местных операторов по обращению с отходами, сохранение ставки платы за размещение ТКО на уровне 2018 года. В ходе совещания премьер сообщил о подписанном решении, замораживающем рост платы за негативное воздействие на окружающую среду. Размер платежа на период 2019-2023 годов останется на уровне 2018 года - 95 рублей за одну тонну ТКО.

"Рассчитываю, что это позволит снизить тарифы для людей", - подчеркнул председатель правительства.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В этом и заключается общая задача реформы - не только перестроить отрасль, но и не допустить резкого и необоснованного роста платы за вывоз мусора, указал Медведев. Важно также, чтобы жители региона оплачивали вывоз мусора из фактического объема, который накоплен в контейнерах. "Трудно определить, сколько мусора приходится на каждого человека, однако нужно стремиться к тому, чтобы люди не переплачивали. Вот это ключевая задача", - заявил премьер-министр.

- Для этого региональные и муниципальные власти должны внимательно пересмотреть нормативы накопления отходов. Этим нужно заняться немедленно. А в скором будущем вообще перейти на оплату услуг по сбору и вывозу мусора исходя из его фактического объема, - сказал Дмитрий Медведев.

Власть Работа власти Общество Экология Правительство Председатель Правительства "Мусорная" реформа
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