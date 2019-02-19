Медведев предостерег от необоснованного роста тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев предостерег глав регионов от ситуаций, когда тариф в рамках реформы вывоза мусора вырос, а люди изменений не видят.

Самым худшим результатом этой работы, ее дискредитацией, будет ситуация, когда тариф вырос, пусть даже не очень значительно, а никаких изменений не видно, подчеркнул глава правительства. "Вот это категорически недопустимо, и ровно этим нужно заниматься. Если преобразования идут, система должна меняться, людям должно становиться лучше от этого", - заявил он на совещании о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

- Хочу, чтобы все это осознали как свою индивидуальную ответственность в качестве главы субъекта федерации, - обратился он к губернаторам.

Послушав выступления с мест, премьер попросил подумать об изменении законодательства, чтобы затягивающие процесс регионы понимали, где крайний срок и что за ним никто в правительстве уже не станет слушать оправдания и объяснения, а прибегнет к ответственности.