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19.02.2019 15:36
Рубрика: Власть

Медведев предупредил о недопустимости переплаты за вывоз мусора

Текст: Владимир Кузьмин
В рамках реформы обращения с твердыми коммунальными отходами регионы должны стремиться к тому, чтобы граждане не переплачивали за вывоз мусора, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. В Минприроды насчитали, что принятых для смягчения реформы мер уже достаточно, чтобы от текущего тарифа осталось 30 процентов.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Глава правительства провел очередное совещание о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В связи с особым значением реформы в нем через режим видеоконференции приняли участие все регионы страны. В целом, считает премьер, процесс идет без серьезных сбоев. Субъекты Федерации сейчас продолжают внедрять у себя механизм, запущенный в начале года. Это сделали более 80 процентов регионов, хотя правительство дало возможность сдвинуть срок до 1 января 2020 года, а для городов федерального значения - до 1 января 2022 года. В министерстве природных ресурсов ожидают, что 90 процентов субъектов подключатся к преобразованиям в течение текущего года.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Но Дмитрий Медведев посоветовал всем поторопиться: "Всякого рода решения, направленные на то, чтобы все это отсрочить в непонятном направлении, ни к чему хорошему не приведут, даже если тому или иному руководителю в какой-то момент это кажется целесообразным по каким-то политическим причинам". А послушав выступления с мест, он попросил подумать об изменении законодательства, чтобы затягивающие процесс администрации понимали, где крайний срок и что за ним никто в правительстве уже не станет слушать оправдания и объяснения.

Отсрочка была только одной из мер, которые правительство предприняло, чтобы смягчить реформу для населения. К другим задействованным стимулам относится, например, право региона устанавливать нулевую ставку по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль для местных операторов по обращению с отходами.

Координировать работу региональных операторов будет публично-правовая компания "Российский экологический оператор". Ее генеральным директор назначен Денис Буцаев, которого премьер-министр представил всем тут же на совещании.

Также правительство пошло на фиксацию платы за негативное воздействие на окружающую среду. Размер платежа на период 2019-2023 годов останется на уровне 2018 года - 95 рублей за одну тонну ТКО. "Рассчитываю, что это позволит снизить тарифы для людей", - подчеркнул Медведев, сообщив о подписанном документе.

В этом и заключается общая задача реформы - не только перестроить отрасль, но и не допустить резкого и необоснованного роста платы за вывоз мусора, указал глава кабинета министров. Важно также, чтобы жители региона оплачивали вывоз мусора из фактического объема, который накоплен в контейнерах. "Трудно определить, сколько мусора приходится на каждого человека, однако нужно стремиться к тому, чтобы люди не переплачивали. Вот это ключевая задача", - заявил премьер.

- Для этого региональные и муниципальные власти должны внимательно пересмотреть нормативы накопления отходов. Этим нужно заняться немедленно, а в скором будущем вообще перейти на оплату услуг по сбору и вывозу мусора исходя из его фактического объема, - обрисовал Медведев перспективу.

В Минприроды считают, что принятых мер вполне достаточно для существенного снижения тарифов за вывоз и утилизацию мусора. "Предварительные расчеты регионов показывают, что эти нормы позволят снизить тариф до 30 процентов от утвержденных на настоящее время значений", - заявил Дмитрий Кобылкин.

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Кто и сколько будет платить за вывоз мусора в Подмосковье

Больше сейчас министерство волнуют те проблемы, что способны негативно повлиять на ход реформы. К ним относятся необоснованный пересмотр местными администрациями тарифов и нормативов накопления, перенос срока начала работы регионального оператора путем изменения соглашения между субъектами и компаниями, отсутствие дифференцированного подхода при определении нормативов для жителей сельских территорий и мегаполисов. "Также есть риск низкой собираемости платы за ТКО", - добавил глава минприроды.

В ряд регионов Дмитрий Медведев сам направил проверку Генеральной прокуратуры. Генпрокурор Юрий Чайка, специально приглашенный на совещание, рассказал, что после вмешательства его ведомства в отдельных субъектах Федерации из тарифов по вывозу мусора исключены необоснованные, завышенные расходы по аренде автотранспорта, строительству перерабатывающих комплексов и другие вопросы. "В 2018 году в сфере оборота отходов выявлено 124 тысячи нарушений закона", - сообщил Чайка. Для их устранения внесено 32 тысячи представлений, в суды предъявлено 9 тысяч исков на сумму 368 миллионов рублей, в 92 случаях дело дошло до уголовного. Генпрокурор предупредил, что законы в сфере сбора и утилизации мусора находятся на особом контроле ведомства.

Председатель правительства потребовал губернаторов держать у себя реформу под таким же контролем: "Самым худшим результатом этой работы, просто ее дискредитацией, будет ситуация, когда тариф вырос, пусть даже не очень значительно - значительно расти просто не должен, - а никаких изменений не видно. Вот это категорически недопустимо, и ровно этим нужно заниматься. Если преобразования идут, система должна меняться, людям должно становиться лучше от этого".

- Хочу, чтобы все это осознали как свою индивидуальную ответственность в качестве главы субъекта Федерации, - обратился он главам регионов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Правительство Председатель Правительства "Мусорная" реформа
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