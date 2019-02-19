Место убийства Юлия Цезаря откроют для туристов

Впервые со времен Октавиана Августа власти Рима объявили о намерении открыть для публики место убийства римского императора Гая Юлия Цезаря, которое произошло на исторической площади Ларго Арджентина.

На протяжении многих столетий после развала империи доступ к этой исторической локации имели лишь стаи кошек, которых активно подкармливают жители "вечного города", и туристы. Однако, как сообщила накануне мэр Рима Вирджиния Раджи, к 2021-му году комплекс древних храмов и руины древних построек на площади Ларго-ди-Торре-Арджентина в центре итальянской столицы будут приспособлены для посещений и оборудованы пешеходными дорожками.

Комплекс руин включает каменный постамент из курии Помпея, на котором Цезарь был убит сенаторами-заговорщиками Брутом и Кассием в 44 году до нашей эры. Спонсором работ выступил всемирно известный итальянский производитель ювелирных украшений Bulgari, который в недавнем прошлом также финансировал реставрацию Испанских ступеней в Риме.