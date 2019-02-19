Минэкономразвития подсчитало ущерб от торговых ограничений других стран

Ущерб от введенных другими странами торговых ограничений против России превысил 6 миллиардов долларов, следует из материалов Минэкономразвития. Больше всего ограничительных мер ввели Евросоюз, Украина и Индия.

К концу 2018 года в отношении России действовало 159 ограничительных мер, их применили 62 страны (включая Европейский союз и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива), отмечается в презентации минэкономразвития. Под такими мерами понимаются не только санкции, но и различные пошлины на российские товары, а также нетарифные меры (лицензирование, квоты, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные меры).

159 ограничений в торговле в отношении России сейчас применяют 62 страны

Минэкономразвития оценило ущерб от всех этих ограничений примерно в 6,4 миллиарда долларов. В топ стран по количеству ограничительных мер вошли Евросоюз (25), Украина (22) и Индия (16). Евросоюз находится на первом месте и в рейтинге ущерба от ограничений (больше 2,4 миллиарда долларов). За ним следуют США (почти 1,17 миллиарда долларов) и Украина (775 миллионов долларов).

Больше половины всей величины ущерба в денежном выражении распределилось на российскую металлургическую промышленность - это почти четыре миллиарда долларов. Больше миллиарда долларов ущерба нанесено сельскому хозяйству, еще 640 миллионов долларов потеряла химическая промышленность, говорится в материалах минэкономразвития. Менее значимо, но все же ощутимо торговые ограничения повлияли на автомобильную, пищевую, деревообрабатывающую промышленности, а также на производство стройматериалов.

При этом в 2018 году минэкономразвития устранило и либерализовало 32 торговых ограничения (включая угрозу их введения), оказывающих негативное влияние на доступ российских товаров на внешние рынки. По экспертным оценкам, ущерб от их действия превышал 330 миллионов долларов в год, указывает ведомство. В том числе успешно для России завершились антидемпинговые расследования в Индии и Евросоюзе, в Турции была либерализована одна из антидемпинговых пошлин, а Украина отказалась начинать компенсационное расследование по автобусам и грузовикам.