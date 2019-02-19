Министр культуры обсудил развитие кино с главами компаний-лидеров

В Министерстве культуры России состоялась встреча главы ведомства Владимира Мединского с руководителями компаний - лидеров отечественного кинопроизводства. На повестке дня было заявлено обсуждение успехов и проблем киноиндустрии, а также разговор о результатах работы в 2018 году и планах на 2019 год.

Во встрече приняли участие девять продюсеров: Федор Бондарчук, Анатолий Максимов, Сергей Сельянов, Александр Роднянский, Алексей Учитель, Эдуард Илоян, Леонид Верещагин, Вадим Верещагин, Тимур Бекмамбетов. А также - заместитель министра, курирующий направление кинематографии Павел Степанов, директор департамента кинематографии Ольга Любимова и исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов.

Жизнь внесла свои коррективы - накануне официальной встречи появилась новость о том, что посольство Украины в Вашингтоне призвало к бойкоту российского фильма "Т-34". Пост об этом украинская дипмиссия опубликовала в социальной сети Facebook. По мнению дипломатов, фильм "открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны". Дипломаты заявили, что обратились в кинотеатры с просьбой отменить прокат ленты, и опубликовали список из 14 кинотеатров.

Однако караван нашего кино "идет" - только что на Берлинском кинофестивале в рамках крупнейшего международного рынка EFM именно фильм "Т-34" был флагманом на стенде российского кино. Эту картину отдельно представляла зарубежным партнерам на специальном мероприятии, организованном РОСКИНО совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) под брендом "Made in Russia", известный продюсер Мила Розанова, и к ней проявляли интерес закупщики и партнеры во многих странах. Российское кино давно уже стало не только искусством, но и серьезным прибыльным бизнесом.

На том же мероприятии Сабина Еремеева, рассказала о том, что фильм "Кислота" дебютанта Александра Горчилина, который вошел в программу "Берлинале" "Панорама", кроме того, что заработал деньги в России, был продан в Японию, Польшу и Испанию. Представитель компании WIzard Владимир Николаев подчеркнул, что предыдущая часть анимационного фильма "Снежная королева" собрала только в Китае 14 млн долларов, а сам фильм там посмотрели более трех миллионов человек. "От следующей картины "Снежная королева: Зазеркалье" ожидаем в два раза больше", - сказал спикер.

Конечно же, вопрос продвижения российского кино на зарубежном рынке стал одним из ключевых вопросов встречи в министерстве культуры. Еще один вопрос - это кинофестивали. По словам министра, сегодня Министерство культуры поддерживает более 50 фестивалей на территории РФ и 60 международных, в том числе и Недель российского кино. Настало время пересмотреть количество киносмотров и оставить самые важные.

Третья проблема - Интернет. Все больше зрителей предпочитает смотреть кино на сетевых ресурсах. Сам Владимир Мединский во время недавней пресс-конференции, на которой представлял итоги работы киноотрасли в 2018 году, признался , что смотрит сериалы и фильмы на таком ресурсе , как ТНТ Premier, платит за подписку 129 рублей в месяц и призывает и других зрителей легально смотреть сетевой контент.

Совещание в министерстве Владимир Мединский начал с того, что привел впечатляющую статистику (цифры - в конце этого материала), затем же заседание проходило за закрытыми дверями. Однако, выходя после встречи, продюсеры поделились мнениями с журналистами. Тимур Бекмамбетов сказал обозревателю "РГ", что сейчас в российском кино, к счастью, "нет революций, есть эволюция". Его, как продюсера, особо интересовал вопрос, связанный с продвижением кино на интернет-ресурсах.

Александр Роднянский, как глава крупнейшего фестиваля российского кино "Кинотавр", отметил для себя важность вопроса о фестивалях. Он сказал журналистам, что обязательно нужно искать новые формы, связанные с фестивальным направлением.

Федор Бондарчук сделал акцент на продвижении российского кино за рубежом, отметив важность соединения работы государственных структур с тем, что многие компании продвигают себя на зарубежные рынки сами по себе.

Алексей Учитель, как и Сергей Сельянов, снова напомнил об увеличении финансирования киноотрасли. И, конечно же, речь шла о том, как сотрудничают крупнейшие компании, распределяясь по датам выхода фильмов в прокат. В интервью продюсеры отметили, что, к счастью, в этом плане лидеры разобрались между собой и конфликтов не возникает. Если смотреть со стороны на сегодняшнюю встречу, то можно, подводя итог, сказать, что министр выступил, как регулировщик кинорынка, и его "сигналы" были встречены конструктивными предложениями по развитию отечественного кинематографа.

На вопрос обозревателя "РГ", может ли сложиться такая ситуация. что компаний-лидеров на российском рынке прибавится, Анатолий Максимов напомнил: есть система ЕАИС, которая вполне четко показывает, какой фильм предпочитают зрители. На чье кино пойдут - тот и попадет в лидеры. Кстати в системе ЕАИС также ожидаются изменения и дополнения - об этом также говорили продюсеры. Какие - вскоре узнаем.

Цифры

В прокат в 2018 году вышло 142 отечественных фильма. 35 картин из них были созданы при поддержке Министерства культуры, 39 - при поддержке Фонда кино. 13 млрд рублей составили сборы российских фильмов - это 27% от общих сборов в России. В 2018 году финансовая поддержка была оказана 130 новым игровым фильмам, 340 - анимационным, 241 - документальным. 787 новых кинозалов уже открыто по программе кинофикации, половина из них открыта в прошлом году.