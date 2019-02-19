Минобороны опровергли информацию американских СМИ о "подмене" ракеты

Генерал напомнил, что представители США, руководствуясь данными спецслужб, официально приписывали российской ракете сверхъестественную дальность, якобы нарушающую договор. Поэтому Минобороны РФ в рамках добровольной транспарентности пошло на беспрецедентный шаг - пригласило на специальный брифинг всех иностранных военных атташе в Москве, а также ведущие зарубежные и российские СМИ. "На брифинге мы показали модернизированную пусковую установку ОТРК "Искандер" и транспортно-пусковые контейнеры с ракетой 9М728, а также ее модификации с увеличенной боевой частью - 9М729, доказав, что приписываемые данной ракете характеристики недостижимы", - отметил Конашенков. И подчеркнул: на этот брифинг представители военного атташата при посольстве США и, по странному совпадению, всех стран НАТО, в последний момент не приехали.
Он также отметил, что в ходе предшествовавших брифингу консультаций в двустороннем формате, представителям США предлагали в закрытом формате получить подробную информацию о ракете 9М729. В нашем минобороны надеялись, что это поможет снять озабоченность американцев и сохранить Договор РСМД. Однако российское предложение осталось без ответа.
- Теперь, когда Россией были представлены неопровержимые доказательства прямых нарушений Договора РСМД со стороны США, начиная с размещения в Европе наземных пусковых установок Мк-41, способных запускать крылатые ракеты "Tomahawk", до развернутого еще 2 года назад строительства завода по производству ракет средней дальности в Тусоне, к американским спецслужбам появились вопросы, - заявил Конашенков. - Все, что им теперь остается, - это пытаться найти новый повод перевести стрелки на Россию и докопаться хоть до телеграфного столба. Потому что стало совершенно очевидно: все обвинения России в создании ракеты 9М729, якобы нарушающей Договор РСМД, построены только на сфабрикованных "разведданных" ЦРУ и агентства геопространственной разведки США.
А появившиеся спустя месяц "вбросы" в американских СМИ о якобы существовании какой-то "другой" российской ракеты, по мнению генерала, являются лишь попытками американских спецслужб избежать дальнейшей ответственности за свою ложь.
Виктор Бондарев, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, генерал-полковник:
- Крылатая ракета 9М729 для "Искандера" не нарушает ДРСМД. Ее характеристики были публично представлены и наглядно продемонстрированы на брифинге с военными атташе. Эта ракета является модернизированной версией 9М728. По сравнению с предшественницей у нее более мощная боевая часть и более высокая точность поражения цели. Это усовершенствование достигнуто путем размещения боевого оснащения повышенной мощности и нового бортового комплекса управления. По большинству основных агрегатов обе ракеты унифицированы. Стартовый и маршевый двигатели с топливной системой также одинаковы у "восьмерки" и "девятки". То есть объем топлива остался прежним. А именно этот фактор является определяющим в максимальной дальности, на которую летает ракета.
Конечно, новшества отразились на массе и на длине новой ракеты (диаметр сохранился, как у 8-го изделия). Потребовалось увеличить размер транспортно-пускового контейнера более чем на 50 см. Была разработана специально для 9М728 новая самоходная пусковая установка с учетом ее повышенных габаритов. Длина пусковой установки возросла за счет того, что теперь на ней стало можно размещать не две, а четыре ракеты. Кстати, увеличение массы слегка снизило дальность ракеты. Ее максимальная дальность не превышает 480 км - предыдущая летала на 490 км.
Хотелось бы еще акцентировать внимание на том факте, что дозаправка ракеты в войсках невозможна. Это можно осуществить только на заводе. Конечно, все объективные характеристики, понятные для экспертов, ни о чем не говорят популистам из американского истеблишмента. А эксперты у них ангажированные, которые, даже понимая нашу правоту, никогда ее не признают.