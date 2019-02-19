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19.02.2019 14:48
Рубрика: Власть

Минприроды предложило снизить тариф на вывоз мусора

Текст: Владимир Кузьмин
Тариф на вывоз мусора может быть снижен до 30 процентов от утвержденных на настоящий момент регионами значений, считают в Министерстве природных ресурсов.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, где обсуждалась реформа обращения с твердыми коммунальными отходами, заявил, что у субъектов федерации есть возможность совместно с федеральным центром за счет конкретных мероприятий снизить плату граждан. Речь, в частности, идет о праве регионов устанавливать нулевую ставку по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль для местных операторов по обращению с отходами, заморозке роста платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Фото: iStock
Медведев: Люди не должны переплачивать за вывоз мусора

- Предварительные расчеты регионов показывают, что эти нормы позволят снизить тариф до 30 процентов от утвержденных на настоящий момент значений, - подчеркнул министр.

Он также обратил внимание на ряд проблем, которые могут негативно повлиять на реформу. К ним относятся необоснованный пересмотр местными администрациями тарифов и нормативов накопления, перенос срока начала работы регионального оператора путем изменения соглашения между субъектами и компаниями, отсутствие дифференцированного подхода при определении нормативов для жителей сельских территорий и мегаполисов. "Также есть риск низкой собираемся платы за ТКО", - добавил Кобылкин.

При этом глава Минприроды уверен, что 90 процентов регионов страны включатся в реформу в текущем году. Сейчас это сделали 80 процентов субъектов федерации, констатировали на совещании.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Регионы Правительство Минприроды "Мусорная" реформа
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