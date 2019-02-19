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19.02.2019 17:39
Рубрика: Экономика

Минтранс уточнил порядок действия электронного посадочного

Текст: Татьяна Шадрина

Минтранс разъяснил, как по электронному посадочному талону сесть в самолет. Ведомство уточнило это своим приказом.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В крупных столичных аэропортах уже есть техническая возможность прохода в чистую зону, прохождения предполетного досмотра по посадочному талону. Для этого в воздушных гаванях установлены турникеты, похожие на те, что установлены в метро. Для того, чтобы открылись двери, нужно поднести к сканеру либо бумажный посадочный талон с кодом, либо его электронную версию.

Фото: iStock
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Современные крупные воздушные гавани имеют информационные системы, где аккумулируются данные о прохождении досмотра, сдаче багажа. Пассажиру на бумажный посадочный билет ставят штамп. Если же он выберет проход по электронному посадочному на своем телефоне, то отметку о прохождении предполетного досмотра, ручной клади и посадке на борт, поставят в этой системе в электронном виде. Этим займутся перевозчик или организация, которая помогает авиакомпании обслуживать пассажира на земле, уточняется в приказе.

В приказе Минтранса прописано, что авиакомпания должна уведомить пассажира, в том числе на своем сайте, что в аэропорту есть возможность прохода по электронному посадочному. При этом в приказе подчеркивается, что у пассажира есть выбор пройти по бумажному посадочному, получив его на регистрации, распечатать его дома или на стойке самообслуживания, даже если воздушная гавань дает возможность пройти на борт по электронному посадочному.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс
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