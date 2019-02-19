Минтранс уточнил порядок действия электронного посадочного

В крупных столичных аэропортах уже есть техническая возможность прохода в чистую зону, прохождения предполетного досмотра по посадочному талону. Для этого в воздушных гаванях установлены турникеты, похожие на те, что установлены в метро. Для того, чтобы открылись двери, нужно поднести к сканеру либо бумажный посадочный талон с кодом, либо его электронную версию.

Современные крупные воздушные гавани имеют информационные системы, где аккумулируются данные о прохождении досмотра, сдаче багажа. Пассажиру на бумажный посадочный билет ставят штамп. Если же он выберет проход по электронному посадочному на своем телефоне, то отметку о прохождении предполетного досмотра, ручной клади и посадке на борт, поставят в этой системе в электронном виде. Этим займутся перевозчик или организация, которая помогает авиакомпании обслуживать пассажира на земле, уточняется в приказе.

В приказе Минтранса прописано, что авиакомпания должна уведомить пассажира, в том числе на своем сайте, что в аэропорту есть возможность прохода по электронному посадочному. При этом в приказе подчеркивается, что у пассажира есть выбор пройти по бумажному посадочному, получив его на регистрации, распечатать его дома или на стойке самообслуживания, даже если воздушная гавань дает возможность пройти на борт по электронному посадочному.