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19.02.2019 14:40
Рубрика: Общество

Модельер Карл Лагерфельд скончался в возрасте 85 лет

Всемирно известный немецкий модельер и фотограф Карл Лагерфельд ушел из жизни во вторник во Франции на 86 году жизни.

Фото: Christofle
Дом Christofle и Карл Лагерфельд выпустили совместную коллекцию

Об этом сообщает газета The Mirror.

По информации издания, маэстро чувствовал недомогание на протяжении нескольких недель. Так, он пропустил два мероприятия Chanel в Париже 22 января, однако модный дом заявлял, что модельер просто "чувствовал усталость".

Карл Отто Лагерфельд родился 10 сентября 1933 года в Гамбурге, Германии. В 1952 году переехал в Париж. В 1983 году стал художественным директором дома Chanel, также он создал и собственную марку Karl Lagerfeld. За свою жизнь модельер не обзавелся детьми и женой.

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