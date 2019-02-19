Модельер Карл Лагерфельд скончался в возрасте 85 лет

Всемирно известный немецкий модельер и фотограф Карл Лагерфельд ушел из жизни во вторник во Франции на 86 году жизни.

Об этом сообщает газета The Mirror.

По информации издания, маэстро чувствовал недомогание на протяжении нескольких недель. Так, он пропустил два мероприятия Chanel в Париже 22 января, однако модный дом заявлял, что модельер просто "чувствовал усталость".

Карл Отто Лагерфельд родился 10 сентября 1933 года в Гамбурге, Германии. В 1952 году переехал в Париж. В 1983 году стал художественным директором дома Chanel, также он создал и собственную марку Karl Lagerfeld. За свою жизнь модельер не обзавелся детьми и женой.