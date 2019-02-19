Началось производство систем ПВО С-400 для Индии

В России началась работа над зенитными ракетными системами С-400 "Триумф" для Индии.

- Наши производственники, в том числе концерн ВКО "Алмаз-Антей" приступили к исполнению контрактных обязательств, которые будут выполнены точно и в срок, - заявил "Интерфаксу" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он подчеркнул, что контракт является очень значимым для обеих стран и демонстрирует стратегический уровень партнерства между Москвой и Дели.

Ранее глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что контракт на поставку Индии "Триумфов" вступил в силу, а вице-премьер Юрий Борисов подтвердил, что Россия начала получать авансовые платежи по этой сделке.

Соглашение о продаже Индии пяти полковых комплектов систем ПВО С-400 было подписано в октябре 2018 года во время встречи глав России и Индии в Дели. Сумма контракта более пяти миллиардов долларов.

С-400 "Триумф" - зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности, предназначен для перехвата всех видов воздушных целей на дистанции до 400 километров во всем диапазоне высот. Первым иностранным покупателем "Триумфов" стал Китай - после испытаний командование НОАК признало С-400 лучшим комплексом ПВО в мире. Контракты на поставку российских зенитных систем заключили Индия, Турция, достигнуто соглашение с Саудовской Аравией.