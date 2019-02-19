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Рубрика: В мире

В Ростехе озвучили сроки завершения поставок С-400 Турции

Россия завершит поставки зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" Турции до конца текущего года. Об этом на 14-й международной выставке вооружений IDEX-2019 заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
Страны НАТО предложили Турции альтернативу российским С-400

Напомним, первые сообщения о переговорах России и Турции о поставках С-400 появились в 2016 году, 12 сентября 2017 года факт заключения контракта был подтвержден российской стороной. Ранее Сергей Чемезов заявлял, что поставка ЗРС С-400 обойдется Анкаре в 2,5 миллиарда долларов. В октябре 2018 года министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подчеркнул, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Решение Турции о покупке российских С-400 стало причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от своих турецких союзников отказаться от российских комплексов в пользу американских Patriot. Власти Турции заняли в этом вопросе твердую позицию и не планируют отказываться от сделки даже при покупке Patriot - эти темы, по мнению администрации Реджепа Эрдогана, "не связаны между собой", - цитирует РИА Новости.

Китай получит новые ракеты для С-400
В мире Ближний Восток Турция Компании Госкорпорации Ростех
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