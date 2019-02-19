НАСА: Экспедиция на Марс может состояться в середине 2030 годов

Пилотируемая экспедиция на Марс может состояться в середине 2030-х годов, а необходимые для такого полета технологии планируется опробовать на полетах к Луне. Об этом заявил в понедельник директор Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн в интервью телекомпании MSNBC.

Глава НАСА подчеркнул, что до полетов на Марс предстоит очень многое сделать и, прежде всего, обеспечить устойчивое присутствие на Луне. "Мы не собираемся лишь установить там флаг и оставить отпечатки ботинок скафандров, а потом забыть этот проект на полвека. Мы будем привлекать к этой программе международных и коммерческих партнеров, мы отправимся туда, взяв с собой роботов и луноходы", - цитирует ТАСС.

Главные цели: добиться снижения риска космических полетов, проверить надежность техники и разработать технологии для многократного использования оборудования на Марсе. "Полет до Луны длится трое суток, а Земля и Марс оказываются в выгодном для полета положении каждые 26 месяцев. Таким образом, речь идет о двухлетнем пребывании на поверхности Марса", - отметил Брайденстайн.

Он также заявил, что изучение Марса с помощью марсоходов и станции "Марс ИнСайт" дали специалистам много новой информации об истории и геологическом строении планеты. Результаты последних исследований указали на то, что на поверхности Марса имеются сложные органические соединения. "Это не значит, что там есть жизнь, однако там имеются компоненты для жизни", - отметил директор НАСА.

Напомним, к 2020 году НАСА планирует доставить на поверхность Марса еще один аппарат. Он должен будет собрать информацию, на основании которой ученые оценят вероятность существования жизни на Марсе в прошлом, а также изучат возможность заселения планеты людьми в будущем.