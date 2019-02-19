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19.02.2019 13:17
Рубрика: В мире

Население острова Майотта взбудоражено падением метеорита

Текст: Юрий Когалов

Жители французского острова Майотта в Индийском океане активно обсуждают странный звук, похожий на взрыв, прогремевший накануне вечером и сотрясший стены домов. Некоторые утверждают, что видели в небе "огненный шар". "Он имел своего рода хвост и двигался очень быстро", - цитирует одного из свидетелей Le Parisien.

Фото: iStock
В Венесуэле сняли на видео падение огромного метеорита

В качестве основной версии рассматривается падение метеорита, однако официально она пока не подтверждена. Местные власти сообщили, что мобилизовали все силы, чтобы разрешить эту загадку. Ни стражи порядка, ни пожарные не заметили ничего необычного, вся информация о происшествии поступает лишь от простых жителей острова. В связи с этим префектура запросила помощи у астрономов, чтобы подтвердить гипотезу, и если она верна, установить место падения в море метеорита.

Представители местных властей поблагодарили жителей острова за проявленное хладнокровие во время этого природного явления и за то, что не беспокоили понапрасну службы экстренной помощи.

Между тем в сети появились видео падения метеорита. Однако оказалось, что оно не имеет ничего общего с произошедшим на Майотте, а было снято еще три года назад в Аризоне.

В мире Европа Франция
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