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19.02.2019 11:33
Рубрика: Власть

Названы самые "отзывчивые" регионы России

Текст: Ольга Игнатова

Методику для определения уровня вовлеченности чиновников, организаций и муниципалитетов в реализацию национальных проектов разработала межрегиональная общественная организация "Майский указ".

Первым делом общественники направили письма в администрации 186 городов с численностью населения до 100 тысяч человек. Ответы пришли из 86 городов, представляющих в общей сложности 48 субъектов России.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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От каждого города организаторы запрашивали письменные ответы на анкету из 9 вопросов, касающихся подачи заявок на участие в региональных составляющих нацпроектов. По результатам составлялся рейтинг. Организаторы рейтинга разработали сложную систему присвоения баллов, в которой учитывались своевременность и полнота ответов.

Победителем рейтинга малых городов стал г. Донской Тульской области. Второе место у г. Урай (Ханты-Мансийский автономный округ ), "бронзовый призёр" - Удомельский городской округ (Тверская область). Самыми "отзывчивыми" субъектами, где ответили больше всего городов, оказались Пермский край (пять городских территорий от региона), Ленинградская и Тульская области (по четыре городские территории).

Самый "популярный" проект, на который подают заявки малые города - федеральный проект "Формирование комфортной городской среды", который входит в нацпроект по жилью. Здесь администрации городов давали развёрнутую информацию о конкретных мероприятиях своего уровня.

Подробнее о рейтинге малых городов можно узнать на сайте: http://майскийуказ.рф.

Власть Работа власти Внутренняя политика
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